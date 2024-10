video suggerito

Scanavino conferma i contatti tra la Juve e Pogba per decidere il suo futuro: "Può ancora giocare" L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, a margine dell'Assemblea dell'Eca di oggi, ha parlato di Paul Pogba e dei contatti col suo entourage per definire la sua situazione: "Certamente può ancora giocare, ma è fermo da due anni e questi sono elementi da valutare".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il futuro di Paul Pogba alla Juventus si sta decidendo in queste ore. Dopo la riduzione della squalifica per doping da 4 anni a 18 mesi, il francese potrebbe tornare in campo a giocare nuovamente una partita dal mese di marzo. Attualmente tesserato con i bianconeri fino al 30 giugno 2026, il club sta discutendo con l'entourage di Pogba, rappresentato dall'agente Rafaela Pimenta, per capire quale possa essere la strada giusta da percorrere: alla Juve o lontano dalla Juve. La seconda opzione sembra essere la più probabile al momento.

L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, a margine dell'Assemblea dell'Eca di oggi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport proprio della situazione del francese spiegando al momento a che punto siano i colloqui tra le parti: "Stiamo parlando con il suo entourage – spiega il dirigente bianconero -. Pogba è un grande giocatore e certamente può ancora giocare. Sono due anni però che fra infortuni e squalifiche di fatto non ha più giocato. Sono tutti elementi da valutare e comunque confermo che stiamo parlando con il suo staff".

Il centrocampista è stato fermo praticamente due stagioni: cosa può fare il club nei suoi confronti.

L'ipotesi al momento è quella di una risoluzione contrattuale che consentirebbe al giocatore di trovarsi una nuova squadra con cui rilanciarsi. In questo senso si è parlato anche dell'ipotesi Marsiglia pronto a convincere anche lui dopo Rabiot. L'alternativa sarebbe quella di proseguire insieme, rispettando l'accordo in essere, ma forse in questo caso sarebbe poi rimodulato l'ingaggio in essere del giocatore. Pogba, da marzo, sarebbe teoricamente a disposizione di Thiago Motta che però già in conferenza stampa aveva fatto capire il suo pensiero sul francese.

Non solo il Marsiglia su Pogba: ipotesi MLS all'orizzonte

“La società deciderà il da farsi, Pogba è stato un grande giocatore ed è da tanto tempo che non gioca". Si fa sempre più concreta di fatto l'ipotesi che il centrocampista possa proseguire il suo percorso nel calcio altrove. Oltre al Marsiglia si era parlato anche di MLS dove Pogba potrebbe rilanciarsi al meglio in un palcoscenico che ha già avuto modo di aprirsi ai grandi campioni del calcio europeo che ancora oggi fanno parte del campionato di calcio statunitense. A breve sarà tutto più chiaro mettendo finalmente la parola fine su questa vicenda.