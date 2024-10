video suggerito

Clamoroso Pogba, ridotta la squalifica per doping: quando può tornare a giocare con la Juve

A cura di Fabrizio Rinelli

Paul Pogba vede la luce in fondo al tunnel dopo la clamorosa squalifica per 4 anni ufficializzata lo scorso 29 febbraio dovuta allapositività al Dhea in seguito ai controlli effettuati dopo la partita Udinese-Juventus del 20 agosto 2023. Ebbene secondo quanto rivela il Dailymail il centrocampista francese potrebbe presto tornare in campo. A Pogba infatti sarebbe stata ridotta la squalifica da 4 anni a 18 mesi. Decisione presa dal CAS che dunque consentirebbe al giocatore di tornare a disposizione della società bianconera e di Thiago Motta.

Difficile chiaramente immaginare che la Vecchia Signora possa reintegrare un giocatore totalmente fuori dal progetto sia dal punto di vista tecnico che di budget. Dopo la squalifica l'ingaggio di Pogba infatti è stato abbassato al minimo sindacale – circa 2000 euro mensili – ma tornando nuovamente a disposizione della Juventus i bianconeri dovrebbero corrispondergli gli 8 milioni netti a stagione. Se fosse confermata l'indiscrezione dunque, Pogba a gennaio potrebbe iniziare ad allenarsi con la Juventus e cominciare a giocare dal mese di marzo.

La decisione della Corte Arbitrale dello Sport potrebbe dunque riabilitare Pogba che la Juventus aveva riportato in bianconero nell'estate a luglio 2022 prima di finire in un imbuto incredibile tra infortuni subito in ritiro e la positività al Dhea a inizio della stagione successiva. Un percorso di fatto mai iniziato con la Vecchia Signora nella sua seconda esperienza alla Juventus concluso proprio con la vicenda doping. Da capire ora, in caso di conferma della sentenza, come vorrà gestire la situazione Giuntoli che potrebbe anche lavorare a una rescissione consensuale.

Come potrebbe gestirà la questione Pogba la Juventus se la squalifica dovesse essere ridotta

Pogba ha 31 anni e ha un contratto con la Juventus attivo fino al 30 giugno 2026. Due anni che potrebbero anche essere risolti con una buonuscita. Pogba in questo lungo periodo lontano dalla Continassa e dal calcio giocato ha proseguito i suoi allenamenti in forma privata. Su Instagram infatti, oltre a mostrare diversi momenti in compagnia della sua famiglia, Pogba ha pubblicato alcune foto dei suoi allenamenti per non perdere la forma fisica. Tra i commenti diversi commenti di sostegno da parte di tanti calciatori che si augurano il suo ritorno sul rettangolo verde in un modo o nell'altro.