Motta esalta Gasperini prima di Juve-Atalanta: "Mi fece ritrovare il sorriso e la voglia di giocare" Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che la sua Juventus giocherà domani contro l'Atalanta allo Stadium. Il tecnico bianconero parla delle difficoltà della partita e ricorda quando Gasperini era il suo allenatore: "Fu lui a farmi tornare la voglia di giocare".

A cura di Fabrizio Rinelli

Juventus-Atalanta sarà inevitabilmente uno snodo fondamentale per il campionato di entrambe le squadre. La qualificazione in Champions League per la prossima stagione è un obiettivo concreto ma sia i bianconeri che la Dea strizzano l'occhio anche a quel primo posto in classifica. Yidliz e compagni sono a -6 dall'Inter mentre i bergamaschi a -3. Per questo motivo sarà fondamentale capire l'esito di questa sfida. Thiago Motta ne ha parlato in conferenza stampa proprio alla vigilia di questa partita parlando di diversi con i giornalisti presenti.

"Siamo concentrati sulla partita, conosciamo il loro livello, dobbiamo essere al nostro massimo per competere con loro – ha detto -. Dobbiamo mettere in pratica tutto quello che abbiamo dentro per fare una grandissima partita e centrare la vittoria". Poi il tecnico ha parlato della possibilità di raggiungere il primo posto e dell'impatto che questo obiettivo può avere sulla squadra: "Abbiamo lavorato anche a livello psicologico ma non pensiamo ad altro, non abbiamo bisogno di perdere altre energie pensando partita dopo partita".

Thiago Motta con tutta la squadra della Juventus.

Thiago Motta racconta l'importanza di Gasperini nella sua carriera

L'allenatore della Juventus, esaltando l'Atalanta, il suo gioco, la sua struttura e i suoi successi, si è preso qualche minuto per parlare di Gasperini, suo allenatore ai tempi del Genoa: "Giochiamo contro un allenatore che conosco benissimo che mi ha aiutato tantissimo nella mia carriera – ha raccontato -. Fu lui a chiedermi se potessi giocare la partita successiva visto l'infortunio di Milanetto. Io ero fermo da tempo. Mi ha fatto ritrovare la voglia di giocare, il sorriso. Oggi non deve dimostrare più niente nella sua carriera sia a livello nazionale che internazionale".

E poi ha proseguito: "È un grandissimo allenatore, Gasperini è completo e in tanti anni di carriera ha sempre fatto un lavoro perfetto e con l'Atalanta ha dimostrato di alzare il livello dei giocatori, della squadra – spiega – e per questo ho grande rispetto e ammirazione per lui ma anche grato per quanto fatto con me quando ero calciatore in un momento difficile". Thiago Motta dimostra dunque enorme rispetto per il suo ex allenatore che ora si ritrova come avversario in panchina in una delle partite più importanti della stagione in questo momento.

Thiago Motta con Gasperini.

Le parole di Thiago Motta su Koopmeiners e sulla partita

Poi l'allenatore bianconero si sofferma sui singoli elencando i problemi di una partita di certo proibitiva. Su tutti Koopmeiners: "Da quando è arrivato lo vedo molto bene, in questa stagione ci ha sempre dato una grandissima mano, le critiche dobbiamo accettarle e andare in avanti e farle nel modo giusto – spiega -. Nell'ultima partita è entrato facendo molto bene, col gol, e sono contento per lui, è un privilegio avere un giocatore come lui, ha dato sempre un grande aiuto".