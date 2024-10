video suggerito

De Zerbi chiama Pogba, lo vuole al Marsiglia: potrebbe essere il grande colpo di gennaio Dopo Greenwood e Rabiot il Marsiglia potrebbe accogliere anche Pogba a parametro zero a gennaio: De Zerbi sogna il grande colpo per il suo centrocampo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il futuro di Paul Pogba potrebbe essere alla corte di Roberto De Zerbi. La grande suggestione arriva dalla Francia e potrebbe accendere il mercato di gennaio con un trasferimento importante, l'ennesimo per il Marsiglia in questa stagione che ha già il sapore della rinascita: dopo Greenwood e Rabiot l'allenatore italiano sarebbe pronto ad accogliere anche il centrocampista della Juventus per il suo rientro in campo dopo la squalifica per doping.

Di sicuro sarebbe un colpo di grande impatto in un ambiente che ha tanta voglia di rivalsa dopo la scorsa stagione che non è andata proprio secondo i piani. Secondo il giornalista Malick Traoré le parti sarebbero già a lavoro per il trasferimento che avverrebbe a titolo gratuito il prossimo gennaio, data in cui a Pogba sarà permesso allenarsi con i compagni di squadra in vista del rientro ufficiale che avverrà invece a marzo 2025 in seguito alla riduzione della squalifica a 18 mesi.

Pogba al Marsiglia di De Zerbi

Il destino del centrocampista francese di sicuro non sarà più legato alla Juventus. Nonostante gli sia stata ridotta la squalifica le parti sono a lavoro per la separazione e anche lo stesso Pogba è d'accordo nel salutare i bianconeri per cominciare una nuova avventura altrove. Il vento dei grandi cambiamenti potrebbe riportarlo in Francia, dove la sua carriera è cominciata, e in panchina potrebbe trovare per la prima volta De Zerbi: i tifosi del Marsiglia sono già in estati per questa nuova possibile sinergia tra i due, dato che l'allenatore italiano ha già dimostrato di poter dare nuovo valore a giocatori che hanno tanto bisogno di rilanciarsi. Nel frattempo per ritrovare la forma Pogba parteciperà alla Kings Cup a Dubai il prossimo novembre, la prima apparizione ufficiosa dopo la squalifica.

Sarebbe un colpaccio per la squadra francese che questa estate si è assicurata già due talenti come Greenwood e Rabiot che l'hanno portata al terzo posto in campionato alle spalle di Monaco e PSG. L'affare a parametro zero si concretizzerebbe il prossimo gennaio ma già ora ci sarebbe una bozza di accordo, con le trattative che vanno avanti da settimane: Pogba sembra contento della destinazione e potrà allenarsi con i nuovi compagni proprio a partire da gennaio, mentre per l'esordio si dovrà attendere il mese di marzo, quando la squalifica sarà giunta ufficialmente al termine.