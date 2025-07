video suggerito

Wigging controcorrente al Tour: "Pogacar e Vingegaard come il gatto col topo, Evenepoel ne approfitterà" Alla vigilia del Tour de France 2025, tutti puntano sulla vittoria di Pogacar, incalzato unicamente da Vingegaard. Ma Bradley Wiggins, che una Grande Boucle la vinse a sorpresa nel 2012, scommette su Remco Evenepoel: "Individualmente ha qualità per trionfare. Lo temono nelle crono, dove potrebbe infilare un piede nella sfida. Ma merita una grande squadra: la Soudal QuickStep è dietro a UAE o Visma"

A cura di Alessio Pediglieri

Tutti dicono Tadej Pogacar: il Tour edizione 2025 sembra essere stato già deciso sulla carta, puntando sul campione sloveno e capitano di una UAE Emirates costruita per vincere. Solamente la compattezza della Visma | Lease a Bike a disposizione di Vingegaard lascia aperto qualche spiraglio di pronostico per la maglia gialla a Parigi il prossimo 27 luglio. Eppure c'è chi va controcorrente: è Bradley Wiggins che spariglia le carte e indica in Evenopoel la reale sorpresa della 112a Grande Boucle. "Pogacar e Vingegaard penseranno solo a se stessi, Remco può approfittarne, individualmente ha qualità per vincere il Tour".

Bradley Wiggins e la vittoria al Tour: sa come si fa da terzo incomodo

Nella sua vincente carriera da ciclista Bradley Wiggins non aveva nelle corde di certo poter trionfare anche in un grande giro, per l'opinione pubblica e invece sorprese tutti nel 2012 prendendosi proprio il Tour. Così, dalla sua esperienza ha deciso di analizzare un appuntamento importantissimo come la Grande Boucle, con il piglio di chi sa perfettamente cosa dice e perché. L'ex campione inglese, ha ribaltato il banco e andando controcorrente: tutti dicono Pogacar o Vingegaard, lui indica Evenepoel, il classico terzo incomodo che potrebbe approfittare della sfida a due e infilarsi per l'obiettivo più alto. Un po' come è successo anche all'ultimo Giro d'Italia con Del Toro e Carapaz a marcarsi e Simon Yates a beffarli e vestirsi di rosa.

Wiggins tifa Evenepoel: "Individualmente ha grandi qualità per vincere il Tour"

Wiggins si aspetta già molto da Evenepoel in questo imminente Tour de France, dopo averlo rivisto all'opera da quando è tornato dal brutto infortunio. "Remco è un corridore speciale, individualmente ha tutte le qualità per trionfare anche al Tour. Certo, sarà più che difficile, ma ora ha l'esperienza dell'anno scorso" ha ricordato riferendosi all'edizione 2024 quando il belga al suo debutto riuscì comunque a salire sul podio, terzo dietro proprio ai due rivali di sempre. "Sa di poter continuare così ad alti livelli per tre settimane. Sta anche rientrando da un infortunio, ma penso che probabilmente raggiungerà un livello che non abbiamo ancora visto quest'anno proprio al Tour de France. E poi può e deve approfittare di un possibile gioco tra gatto e topo che inizierà da subito c0n Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard".

Remco Evenepoel durante la crono di Nizza al Tour 2024 dove a Parigi arrivò 3°

Perché Wiggins punta su Evenepoel: "Le crono possono fare la differenza"

Un Tour che avrà pochi chilometri a cronometro, pane morbido per Evenepoel e tante salite soprattutto nell'ultima settimana, dove Pogacar e Vingegaard hanno qualità in più: "Deve resistere il più a lungo possibile in salita e poi sfruttare le cronometro per recuperare tempo", ha però indicato Wiggins, scegliendo le due tappe contro il tempo i momenti in cui il belga della QuickStep potrà fare la differenza. "Non è la sua unica arma a disposizione ma non deve dimenticare che le cronometro sono il suo terreno e gli altri lo sanno e lo temono per questo: può infilare il piede tra di loro."

Wiggins e il futuro di Evenepoel: "Deve trovare un Team più competitivo per lui"

Per Wiggins, Evenepoel è al medesimo livello di Pogacar e Vingegaard ma paga un gap che dovrà colmare con scelte diverse in futuro, la propria squadra. Se infatti la UAE e la Visma sono autentiche corazzate, la Soudal QuickStep è un passo indietro: "è una squadra con un potenziale vincitore ma soprattutto ora che Lefevere se n'è andato Remco dovrebbe cercare altre strade" ha evidenziato Wiggins. "Guardate la composizione della Visma-Lease a Bike e la UAE dove hanno corridori come gregari che possono vincere i grandi Giri. La Soudal Quick-Step non è a quel livello. Cosa gli servirebbe? Un passaggio a una squadra come la Ineos o la Red Bull-Bora-Hansgrohe"