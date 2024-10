La Juventus ha deciso il futuro di Pogba, lui è d’accordo: sarà un nuovo inizio

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Ci sarà ancora la Juventus nel futuro di Paul Pogba? Il centrocampista francese scalpita in vista del ritorno in campo che dovrebbe concretizzarsi nel marzo 2025, dopo la riduzione della squalifica per doping da 4 anni a 18 mesi. Le ultime notizie sul futuro del 31enne però non sembrano aprire spiragli su una possibile permanenza a Torino.

La decisione della Juventus sul futuro di Pogba, un nuovo inizio altrove

Pogba e la Juventus infatti dovrebbero mettersi subito al lavoro per trovare un accordo sulla risoluzione del contratto. Prima l'ufficialità del verdetto del TAS e poi l'inizio dei lavori tra le parti in vista del suo ritorno all'attività professionistica a tutti gli effetti. Come confermato da Fabrizio Romano infatti, lo stesso calciatore sembra essere d'accordo all'idea di lasciare Torino.

Infatti il giocatore francese che non ha mai perso le speranze di un rientro in campo anticipato rispetto alla mazzata della squalifica, è pronto ad una nuova esperienza. Insomma una vera e propria rinascita per un finale di carriera in grande spolvero, nella speranza di recuperare il tempo perduto anche a causa dei tanti infortuni. Infortuni che gli hanno impedito di fatto di esprimersi al meglio nella sua seconda avventura della Juventus.

Perché la Juventus può decidere di separarsi da Pogba

Proprio oggi Cristiano Giuntoli ai microfoni di DAZN ha già lasciato intendere quella che potrebbe essere la linea del club: "Aspettiamo la sentenza definitiva del TAS dopodiché prenderemo una decisione. È stato un grande giocatore però è da tanto tempo che è fermo". Non bisogna dimenticare infatti che Pogba ha un contratto importante alla Juventus, da 8 milioni di euro a stagione. Una cifra che Paul potrebbe incassare nella sua completezza proprio al termine della squalifica, e non lo stipendio minimo federale nei tempi della squalifica.