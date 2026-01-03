Scalvini rovina il ritorno di Gasperini a Bergamo, l’Atalanta batte la Roma tra gialli e polemiche

Il ritorno a Bergamo di Gian Piero Gasperini non è andato come si aspettava: l'allenatore è tornato nello stadio dell'Atalanta per la prima volta da avversario dopo aver scritto pagine importanti della storia nerazzurra ma la Dea non è stata clemente con la Roma battuta per 1-0. Basta un gol di Scalvini nei primi minuti per indirizzare il risultato, anche se non è mancato il nervosismo ma soprattutto le polemiche in occasione del raddoppio annullato a Scamacca per fuorigioco che ha portato un'ammonizione anche per Palladino e una revisione al VAR durata quasi dieci minuti.

Scalvini decide la partita

Il primo tempo è tutto in mano ai bergamaschi che dopo 12 minuti passano in vantaggio contro il loro ex allenatore grazie al gol di Scalvini, sfruttando un grande errore di Svilar sugli sviluppi di un corner. Pochi minuti più tardi l'Atalanta segna anche il 2-0 con Scamacca ma la situazione diventa incandescente: l'arbitro viene richiamato al VAR e ci resta per svariati minuti, mentre Palladino diventa una furia in panchina e viene anche ammonito. Il gol dell'attaccante viene annullato per una posizione di fuorigioco, una decisione che non viene accolta con tranquillità da tutti.

Nel secondo tempo i giallorossi insistono di più in attacco, mettendo in difficoltà i bergamaschi in più di un'occasione, ma alla fine il gol del pareggio non arriva e Gasperini è costretto a piegarsi contro la sua ex squadra. Non bastano i tentativi di Dybala e Soulé, il migliore della Roma in tutta la partita, e l'Atalanta si porta a casa una vittoria importante per 1-0 che la rilancia all'ottavo posto in classifica. I giallorossi restano momentaneamente al quinto posto, in attesa di scoprire i risultati delle avversarie che potrebbero ancora cambiare la classifica.