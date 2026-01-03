VAR sotto accusa in Atalanta-Roma: dubbi sul gol di Scalvini, attesa infinita sul fuorigioco di Scamacca 

Il VAR è stato assoluto protagonista in Atalanta-Roma e non in senso positivo visto che nei primi 45 minuti la Sala di Lissone ha avuto il suo bel da fare per coadiuvare Fabbri nella delicata e accesa sfida di Bergamo. Due le situazioni che hanno creato più di un semplice malcontento: la prima sul gol lampo di Scalvini con relativa dubbia spinta su Svilar al momento del tocco decisivo, la seconda sulla lunghissima attesa per decidere sul raddoppio di Scamacca. La rete del difensore nerazzurro alla fine è stata convalidata dal VAR mentre nel secondo episodio è stato valutato il fuorigioco iniziale dell'attaccante. Ma ci sono voluti quasi 10 minuti di attesa, prima che la partita riprendesse.

La rete di Scalvini convalidata dal VAR: restano i dubbi sulla spinta a Svilar

In occasione dell'1-0 dell'Atalanta, le polemiche in casa giallorossa non sono mancate vista l'azione convulsa in area della Roma dove poi è stato Scalvini ad essere decisivo con il tocco vincente. Ma è servita la revisione al VAR per capire se fosse da convalidare o meno la rete della Dea: sotto la lente di ingrandimento il contatto Svilar-Scalvini con il difensore che pare infastidire il portiere nel momento dell'uscita, per poi deviare la sfera oltre la linea di porta. Alla fine, Fabbri convalida la rete considerando il contatto non punibile e permettendo all'Atalanta di passare in vantaggio, con tante proteste romaniste, in parte giustificate da una serie di replay che non chiariscono del tutto la situazione.

Il contatto, dubbio, tra Svilar e Scalvini in occasione del vantaggio dell’Atalanta

La rete di Scamacca annullata dal VAR: 10 minuti per trovare il fuorigioco

Poi altre polemiche in occasione della seconda rete dell'Atalanta siglata da uno Scamacca che alla fine non ha esultato di fronte alla sua ex squadra. Ma la gioia dei tifosi atalantini è stata comunque strozzata in gola dal VAR che ancora una volta ha messo sotto osservazione l'azione. Un gol che è parso regolare per tutti ma che è stato vivisezionato fino a riscontrare una posizione irregolare da parte dell'attaccante nerazzurro: la gara è stata interrotta quasi per dieci minuti, mentre in sala VAR si è comunicato a Fabbri la direttiva di annullare il gol.

Scamacca colto in fuorigioco all’inizio dell’azione del 2° gol dell’Atalanta (poi annullato)

Una posizione "determinante" di Scamacca proprio prima di entrare corpo a corpo con Hermoso per poi superare Svilar. In questo caso, offside oggettivo, ma ha fatto discutere la lunghissima attesa per doverlo ratificare e far riprendere la partita.