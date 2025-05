video suggerito

Sbaglia il gol dell'anno a porta vuota, il telecronista è sconvolto: addio alla promozione Sui social è diventato subito il "peggior errore di tutti i tempi", è davvero incredibile il gol che si è divorato Josh Coburn nell'ultimo turno di Championship. Un errore pesantissimo, che è costato al Millwall l'accesso ai playoff per la promozione in Premier League.

A cura di Paolo Fiorenza

"Non ci posso credere", ha esclamato il telecronista di Burnley-Millwall e con lui lui lo avranno pensato tutti quelli che allo stadio e in TV stavano assistendo alla partita dell'ultimo turno di Championship, ovvero la seconda divisione inglese. Era uno scontro decisivo per le sorti della squadra ospite, che si giocava l'accesso ai playoff, e proprio il clamoroso, incredibile errore a porta vuota di un suo giocatore ha significato per il Millwall dire addio alla post season e dunque ai sogni di promozione.

A 90 minuti dalla fine della stagione regolare, il Burnley – già promosso in Premier League – si giocava a sua volta la vittoria nel campionato della seconda serie inglese, vittoria che sembrava fatta in virtù del 3-1 finale al Millwall, senonché il Leeds ha segnato al 91′ il gol della vittoria a Plymouth: entrambe le squadre hanno finito il torneo a quota 100, ma la differenza reti ha premiato la squadra di Gnonto. Alle loro spalle, Sheffield United, Sunderland, Coventry e Bristol City si sono qualificate per i playoff – da cui uscirà la terza squadra promossa in Premier – mentre squadre come Blackburn e Millwall sono rimaste fuori di poco.

Il Millwall dice addio ai playoff per salire in Premier, Coburn si divora un gol assurdo a porta vuota

I conti sono presto fatti: se il Millwall avesse vinto a Burnley, avrebbe superato il Bristol City prendendosi l'ultimo posto nei playoff. E l'occasione il club londinese ce l'ha avuta, gigantesca: sul risultato di 1-1, Josh Coburn – 22enne centravanti in prestito dal Middlesbrough – è stato capace nell'impresa all'apparenza impossibile di mancare la porta vuota da un passo, ciabattando fuori un pallone crossatogli dalla sinistra che andava solo comodamente appoggiato in rete.

Il gol divorato dall'attaccante inglese è rapidamente diventato virale sui social, guadagnandosi la non commendevole definizione di "peggior errore di tutti i tempi". Magari non lo sarà stato, ma per il 2025 se la gioca alla grande…