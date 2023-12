Sarri svela il suo sogno per la Lazio agli ottavi di Champions: “Vorrei affrontare il Barcellona” Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta della Lazio in casa dell’Atletico Madrid per 2-0 e ha svelato il suo desiderio in merito all’avversario per gli ottavi di Champions League.

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Contro avversari forti abbiamo fatto il massimo. Visto che mi manca solo il Barcellona allora spero di incontrare il Barcellona. È un avversario che mi manca“. Così Maurizio Sarri si è espresso in merito all'avversario della Lazio agli ottavi di Champions League e ha confessato il suo desiderio, ovvero affrontare i catalani. L’allenatore dei biancococelesti ha parlato ai microfoni di dopo la sconfitta in casa dell’Atletico Madrid per 2-0: “Sono un po’ arrabbiato, siamo arrivati in uno stadio difficile contro un avversario di livello, ma non siamo riusciti a sfruttare quello che abbiamo creato. Mi dispiace per l’approccio all’inizio di entrambi i tempi, è dura se prendi gol subito“.

A chi gli chiede se la mentalità sembra essere ancora il punto debole della sua squadra Sarri risponde così: "Giocare spensierati? Forse lo abbiamo fatto anche troppo… Noi abbiamo dimostrato anche negli anni scorsi di faticare a reggere più competizioni. Questo dimostra una caratura mentale ancora non all'altezza di questi livelli".

L'allenatore dei capitolini nel corso della conferenza stampa ha analizzato così il cammino delle italiane in Champions: "Non sono delle verità assoluta, ma un'indicazione sarà. L'anno scorso le italiane sono arrivate in fondo, sembrava un'inversione di tendenza, ma ho sempre detto che i sorteggi hanno influito. Il lungo periodo dà indicazioni più attendibili, in Liga ora il livello mi sembra abbastanza alto".

Leggi anche Lazio prima o seconda nel girone di Champions se… cosa serve per andare agli ottavi da testa di serie

Sarri ha messo in evidenza alcuni aspetti della sfida del Metropolitano: "Sono scontento del rendimento di qualcuno, ma è la normalità. Venire in questo stadio e creare 4 palle gol non me lo aspettavo neanche. A ogni nostro errore l'Atletico ha segnato, noi non ci siamo riusciti. A livello numerico la partita non propone una grande differenza. Forse dipende dalla qualità offensiva, ma rispetto agli anni scorsi concedono qualcosa di più".

In merito alle difficoltà della rosa e del possibile arrivo di altri giocatori a gennaio ha dichiarato: "Li avevo chiesti anche a giugno, sono problemi societari, vediamo quello che decidono. Di nostro ci abbiamo messo gli impatti ai due tempi, hanno deciso il risultato".