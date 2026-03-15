Sarri provato dalla stagione della Lazio: “Una delle più difficili, pur avendo fatto la Serie C”

La Lazio ha portato a casa una vittoria di spessore contro il Milan in una serata caratterizzata anche dal ritorno allo stadio dei tifosi. Un risultato inaspettato e che ha permesso ai biancocelesti di trovare un po' di continuità in campionato e mescolare ancora una volta le carte per la lotta allo Scudetto, visto che i rossoneri hanno fallito l'assalto all'Inter. Non è stata una stagione facile per Maurizio Sarri che ha dovuto gestire tante situazioni complesse che non hanno permesso alla sua squadra di performare sempre in modo ottimale.

L'allenatore non si nasconde e ai microfoni di DAZN parla apertamente di tutta la fatica che ha fatto: "È stata una delle stagioni più difficili della mia carriera, pur avendone vissute tante in Serie C. Proprio per questo faccio un plauso al gruppo, perché c’erano i presupposti per sfaldarci e invece ci alleniamo bene pur sbagliando qualche partita".

Il ritorno dei tifosi allo stadio

A scaldare l'Olimpico c'è stato anche il ritorno dei tifosi nello stadio e Sarri li ha salutati facendo un giro sotto la curva. Le contestazioni della tifoseria contro Lotito hanno fatto il giro del mondo e la partita contro il Milan è stata l'unica tregua che hanno concesso. La loro assenza influisce anche sul rendimento della squadra che in casa non è supportata e per Sarri la loro presenza è fondamentale.

Ma l'allenatore non lancia appelli ai tifosi perché rispetta le loro scelte, anche se ammette che la loro presenza allo stadio potrebbe far bene nel finale di stagione: "Ora non so cosa decideranno di fare i nostri tifosi, sembra che la loro presenza non ci sarà nelle ultime gare, ma auspico un ripensamento perché magari la magia di questa serata avrà toccato anche loro. Fare un appello sarebbe riduttivo, io rispetto le idee di tutti pur soffrendo. Non sono così presuntuoso da imporre il mio pensiero, ma so quanto ci potrebbero dare".