Lazio-Milan con i tifosi laziali allo stadio “per l’ultima volta in stagione”: niente derby e Inter?

La protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito va avanti ma i gruppi organizzati hanno deciso che saranno allo stadio per l’ultima volta in stagione con il Milan, niente Inter e restano dubbi per il derby: l’annuncio in un comunicato.

La protesta dei tifosi della Lazio contro Claudio Lotito va avanti. Dopo aver scelto di disertare lo stadio Olimpico per le sfide di campionato contro Genoa, Atalanta e Sassuolo, oltre alla semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta, i gruppi organizzati del tifo biancoceleste hanno deciso di tornare sugli spalti in occasione della partita contro il Milan.

La presenza allo stadio, però, sarà solo temporanea: gli ultras biancocelesti hanno annunciato che nelle successive gare di campionato torneranno a disertare l’impianto come forma di protesta nei confronti del presidente Lotito:

Solo un uomo avido dal cuore arido non può capire la storia ed i senti- menti che animano questo popolo e, per questo motivo, non possiamo far altro che lasciarlo solo, ma prima di congedarci abbiamo deciso di dedicarci un ultimo atto di amore per questa stagione sportiva, ed invitiamo tutti i nostri fratelli Laziali ed entrare e riempire tutto l’Olimpico in ogni suo settore per la partita Lazio – Milan di domenica 15.

Regaliamoci l’ultimo spettacolo coreografico, facciamo sentire il nostro calore alla squadra ed al mister, continuiamo a far sentire il nostro dissenso e poi, per le sole partite casalinghe, non entreremo più fino a fine campionato.

È una decisione molto dolorosa, che per la prima volta ci vedrà lontani da quegli spalti che sono la nostra casa ma riteniamo che questo sia l’unico modo per far comprendere a questa dirigenza che non saremo complici dei loro fallimenti.

PER LA LAZIO, PER I LAZIALI, PER LA NOSTRA STORIA!.

Nel comunicato si parla della storia della Lazio e si nominano fondatori e personaggi che hanno scritto pagine indelebili del club capitolino:

La storia della SS Lazio la facciamo noi tifosi, quella cazzo di storia, la fa chi ama questi colori in maniera incondizionata, senza interessi, senza convenienza.

La storia della SS Lazio, quella cazzo di storia, l’ha fatta il Presidente Fortunato Ballerini che decise di tramutare il terreno di gioco dello stadio della Rondinella in un grande “orto di guerra” per aiutare i romani durante il periodo della prima guerra mondiale.

La storia della SS Lazio, quella cazzo di storia, l’ha fatta il Generale Vaccaro che rifiutò una fusione nel rispetto di un qualcosa che nacque puro e che così è rimasto per 126 anni.

La storia della SS Lazio, quella cazzo di storia, l’hanno fatta quei pazzi che nel 1974 guidati da un immenso Maestrelli portarono la prima squadra della Capitale a primeggiare e vincere il nostro primo scudetto contro lo strapotere dei signori del calcio del nord.

La storia della SS Lazio, quella cazzo di storia, l’ha fatta Eugenio Fascetti che insieme ai suoi ragazzi decise di restare, solo ed esclusiva- mente per amore, al comando di un gruppo che salvò le sorti di una società che si voleva far sparire.

La storia della SS Lazio, quella cazzo di storia, l’ha fatta Sergio Cragnotti il Presidente che ha realizzato i sogni di un popolo che è rimasto dritto in piedi sugli spalti nonostante mille burrasche portandoci sulle vette più alte d’Italia e d’Europa. La storia della SS Lazio, quella cazzo di storia, l’hanno fatta Vincenzo Paparelli morto sugli spalti della sua Curva Nord e Gabriele Sandri ucciso per mano di un boia, entrambi legati dall’amore smisurato per la nostra Lazio.

La storia della SS Lazio, quella cazzo di storia, siamo noi che ogni maledetta domenica la seguiamo, la sosteniamo, la amiamo come il nostro unico motivo di vita.

Lazio senza tifosi contro l'Inter e nel derby?

In base a quanto comunicato dai gruppi organizzati della Lazio, dopo la presenza contro il Milan di domenica prossima i tifosi biancoceleste diserteranno lo stadio Olimpico nelle partite contro Parma, Udinese, Inter e Pisa.

Tutto da valutare il derby della penultima giornata contro la Roma, visto che in quel caso sarebbero i giallorossi la squadra ospitante ma tutto lascia pensare che la protesta potrebbe andare avanti anche per la stracittadina capitolina.