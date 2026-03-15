Isaksen illumina l’Olimpico in festa e ferma il Milan: la Lazio vince 1-0, l’Inter sale a +8

Nella domenica che doveva rimettere tutto in discussione, ecco il passo falso. La Lazio batte 1-0 il Milan nel posticipo della 29a giornata di Serie A grazie al gol di Isaksen e il divario dall'Inter torna a +8 dopo la vittoria nel derby che aveva rimesso tutto in discussione.

Nella notte in cui lo stadio Olimpico torna ad essere una vera bolgia per la presenza del pubblico biancoceleste, da mesi in sciopero contro Lotito e la società; la squadra di Maurizio Sarri ha sfoderato una prova molto solida e convincente.

Isaksen illumina l'Olimpico: la Lazio vince 1-0

La Lazio disputa un ottimo primo tempo contro il Milan e riesce a portarsi in vantaggio con merito. I rossoneri tentano di rendersi pericolosi con Pavlovic, ma è la squadra di Sarri a creare le occasioni migliori: Taylor colpisce la traversa e Isaksen trova il gol con un bel diagonale sul quale Maignan non può nulla. Il Diavolo accusa il colpo e lascia spazi in difesa: Maldini scappa a De Winter e va vicino anche al raddoppio ma il portiere rossonero para agilmente.

Nella ripresa Allegri prova a cambiare la sua squadra e rivoluziona anche l’attacco, ma il forcing del Milan non sortisce effetti: la Lazio porta a casa 3 punti e per la prima volta in stagione vince due partite di fila. Scintille tra Leao e Max dopo il cambio: il portoghese si è divincolato dall'abbraccio del suo allenatore ed è andato in panchina scalciando le bottigliette dell'acqua.

Proprio nella serata in cui il Milan aveva l'opportunità di portarsi a -5 ma con questa battuta d'arresto l'Inter ha guadagnato, addirittura, un punto.

Lazio-Milan, il tabellino

RETI: 26′ Isaksen.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (90′ Belahyane); Isaksen (67′ Pedro), Maldini (67′ Dia), Zaccagni (83′ Cancellieri). All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (58′ Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (84′ Ricci), Fofana (66′ Nkunku), Modric, Jashari, Estupinan (58′ Bartesaghi); Pulisic, Leao (66′ Fullkrug). All. Massimiliano Allegri

ARBITRO: Marco Guida.