Leao non accetta il cambio, Allegri lo abbraccia ma lui si divincola e va in panchina: “Lasciami su”

Leao esplode di rabbia al 66’ durante Lazio-Milan, mostrando tutta la sua frustrazione per la sostituzione decisa da Massimiliano Allegri. Il calciatore portoghese impiega diversi secondi prima di abbandonare il campo, mentre Maignan esce dalla porta per parlargli e provare a calmarlo: a quel punto l'allenatore rossonero tenta un gesto di vicinanza, ma Rafa si divincola infuriato e, una volta tornato in panchina, scaglia via alcune bottigliette d’acqua.

Secondo quanto riportato da DAZN le cose sono andate così in seguito all'esposizione del tabellone con i numeri per il cambio: "Leao non ha accettato molto il cambio, (Allegri, ndr) ha provato ad abbracciarlo ma lui ha detto ‘lasciami su'. Poi ha preso a calci delle bottiglie".

Leao, sostituito da Fullkrug, voleva restare in campo per dare il suo contributo al Milan per cercare il pareggio e magari muoversi in una zona di campo a lui più congeniale con l'ingresso in campo di un attaccante centrale. Ma Allegri non ha avuto la stessa idea per il finale di match all'Olimpico e lo ha richiamato in panchina.

Leao non prendere bene il cambio e si divincola dall'abbraccio di Allegri

Al 67’ Massimiliano Allegri ha operato un doppio cambio, sostituendo Rafa Leao e Pulisic per inserire Fullkrug e Nkunku: l’attaccante portoghese, autore di una prestazione opaca, ha lasciato il campo visibilmente irritato, scagliando alcune bottigliette d’acqua una volta tornato in panchina.

La situazione ha destato subito clamore sia nel racconto del match e sia per chi era allo stadio Olimpico: nessuno si aspettava una reazione del genere da parte del calciatore portoghese, non proprio tra i migliori in campo. Probabilmente, proprio per questo motivo, voleva rimanere in campo e dare una mano alla sua squadra a rimontare il risultato ma la sua reazione non ha certamente aiutato al clima che si respirava in casa Milan

Pochi minuti dopo Leao è stato inquadrato e sembrava molto più tranquillo: sicuramente quella sua esternazione era dettata dal fatto di non aver dato tutto quello che aveva ma la vicenda appare (almeno da fuori) già rientrata.