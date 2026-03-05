La tv americana sorpresa dalla protesta dei tifosi della Lazio: “Non ricordo nulla di simile”

Le immagini delle proteste della Lazio hanno acceso il dibattito anche negli Stati Uniti dove gli opinionisti della CBS sono rimasti senza parole: “Non ci sono molti precedenti in tutto il mondo per un caso simile. Al massimo la curva non si presenta perché sta protestando”

Le immagini delle proteste dei tifosi della Lazio prima della partita contro l'Atalanta hanno fatto il giro del mondo: lo stadio Olimpico era praticamente deserto, come preannunciato nei giorni precedenti dai rappresentanti del tifo che avevano annunciato la manifestazione contro la società. Erano tutti raggruppati fuori con bandiere e fumogeni e nessuno di loro è entrato per seguire l'incontro, una situazione surreale che ha catturato anche l'attenzione della televisione americana che ha seguito l'evento con un corrispondente dall'Italia.

Negli studi della CBS erano tutti sorpresi nel vedere la sfilata dei tifosi ferma fuori dall'impianto, un fatto che non accade così spesso nella storia dello sport. Hanno documentato tutta la serata partendo proprio dalle proteste e hanno cercato di spiegare al pubblico statunitense cosa stesse accadendo a Roma e perché fosse in corso un testa a testa fra i biancocelesti e il presidente Claudio Lotito.

La protesta della Lazio commentata dalla CBS

La causa dei tifosi biancocelesti ha oltrepassato i confini nazionali ed è sbarcata negli Stati Uniti finendo al centro di un dibattito negli studi della CBS. In realtà la tv aveva mandato un inviato per seguire la semifinale d'andata della Coppa Italia contro l'Atalanta ma si è trovata a fare la cronaca della protesta, una delle più grandi accadute nel calcio europeo negli ultimi anni. I giornalisti erano sorpresi dalle immagini, specialmente dal contrasto dello stadio vuoto con la bolgia all'esterno: "Immagina una partita della NFL con i tifosi che non si presentano. È mai successo in Premier League? Non ricordo una partita in cui lo stadio fosse vuoto, con più di 60.000 tifosi che si rifiutavano di entrare". Intanto venivano mostrati i video della serata, con l'inviato che parlava dall'Olimpico deserto.

Lo studio è rimasto colpito dalla folla che si era accalcata fuori dallo stadio senza entrare: "Non ci sono molti precedenti in tutto il mondo per un caso simile. Al massimo la curva non si presenta perché sta protestando, o magari entra dopo 15 minuti come abbiamo visto in Serie A. Ma per il 90% dei tifosi, e anche di più, perché 3.000 su 60, 70.000 è una follia. Che non si presentino affatto e restino fuori per tutto il tempo, ci sono pochissimi precedenti". Poi hanno cercato di spiegare perché i tifosi della Lazio sono in aperta protesta contro la società: "A meno che non cambino la proprietà, per la Lazio non cambierà nulla. Sono fatti così. Vogliono fare soldi. I tifosi vogliono vincere. Questa è la grande differenza. Non è una bella immagine, perché questa non è una squadra da retrocessione. È una squadra con molta storia, ha fatto un un secondo posto non molto tempo fa, e ha anche molta storia europea".