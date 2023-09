Sandro Tonali fuori dai convocati di Italia-Ucraina a San Siro: il motivo dell’esclusione Oltre all’ex centrocampista del Milan, si accomoderanno in tribuna anche il quarto portiere Ivan Provedel e il terzino sinistro Leonardo Spinazzola. Spalletti ha tenuto fuori l’ex rossonero per una ragione precisa.

Sandro Tonali non prenderà parte alla partita di questa sera della Nazionale contro l’Ucraina.

Nel centrocampo dell'Italia che questa sera affronta l'Ucraina a San Siro non ci sarà Sandro Tonali. Il calciatore del Newcastle, ex Milan, non sarà in campo nell'ex stadio di San Siro né figura nella lista dei convocati del commissario tecnico, Luciano Spalletti. Motivo dell'esclusione: problema di tipo muscolare, secondo quanto raccolto e rilanciato nelle ultime ore da Sky.

Un'indisposizione che ha spinto l'allenatore, complice la necessità di schierare la migliore formazione possibile per l'importanza della posta in palio, a non correr rischi. Il giocatore seguirà la gara di qualificazione agli Europei 2024 in tribuna assieme al quarto portiere Ivan Provedel e al terzino sinistro Leonardo Spinazzola.

Di seguito l'elenco dei 23 giocatori ufficialmente a disposizione:

Portieri – Donnarumma, Vicario, Meret

Difensori – Di Lorenzo, Dimarco, Biraghi, Romagnoli, Darmian, Scalvini, Casale, Bastoni

Centrocampisti – Locatelli, Frattesi, Pessina, Cristante, Barella

Attaccanti – Orsolini, Retegui, Raspadori, Gnonto, Immobile, Zaccagni, Zaniolo.

Quella di Tonali non è l'unica assenza forzata che costringe Spalletti a optare per alcuni cambi nella squadra che sarà schierata con il tridente (4-3-3). Il pareggio contro la Macedonia del Nord ha alimentato incertezza sul futuro, i calcoli più cervellotici per agganciare la qualificazione e lasciato scorie (fuori anche Politano e Mancini che, fermati da affaticamenti di natura muscolare, hanno lasciato il ritiro).

Raspadori possibile novità nell’Italia che affronta l’Ucraina. Spinazzola non convocato.

Ecco perché sono previste modifiche in tutti i reparti. Tra i pali ci sarà ancora Donnarumma, che il ct ha difeso in conferenza stampa lanciando un doppio messaggio: si aspetta il massimo sostegno da parte del pubblico del Meazza, che va meritato offrendo una grande prestazione; per quanto ritenga ingiuste le critiche feroci nei confronti del portiere per l'errore contro la Macedonia, lo ha ammonito ad "allenare il talento altrimenti certe qualità diventano presunzione".

Le possibili novità di formazione: Scalvini o Casale completeranno il reparto difensivo. Barella o Pessina in mediana. Cambia l'attacco dove, con Immobile e Zaccagni, dovrebbe esserci Raspadori.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo Scalvini/Casale, Bastoni, Dimarco; Pessina/Barella, Cristante, Frattesi; Raspadori, Immobile, Zaccagni. Ct. Spalletti

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan/Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Ct. Rebrov