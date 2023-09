Italia-Ucraina, le probabili formazioni per le qualificazioni agli Europei: chi cambia Spalletti Italia-Ucraina, che si disputerà martedì 12 settembre a Milano, è una partita determinante per le Qualificazioni agli Europei 2024. Le probabili formazioni e le possibili scelte di Spalletti.

A cura di Alessio Morra

L'Italia non può più sbagliare. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Macedonia del Nord il cammino nelle Qualificazioni agli Europei 2024 si è complicato tremendamente. Il turning point degli Azzurri sarà contro l'Ucraina, nella partita che si disputerà allo Stadio Meazza San Siro di Milano martedì 12 settembre alle ore 20:45. Spalletti dovrebbe effettuare qualche cambio rispetto al match con i macedoni, ma non rivoluzionerà l'undici titolare, nel quale mancheranno certamente gli infortunati Politano e Mancini.

La classifica del Girone C delle Qualificazioni a Euro 2024 ora è assai negativa. La qualificazione dell'Inghilterra è scontata, 13 punti in 5 partite sono più che rassicuranti. La lotta è tutta per il secondo posto. L'Ucraina ha 7 punti, l'Italia 4. Gli Azzurri hanno una partita in meno. Ciò significa che per scavalcare gli ucraini gli Azzurri devono assolutamente vincere almeno una volta contro (martedì 12 o nella gara di ritorno di novembre).

La probabile formazione dell'Italia contro l'Ucraina. Ci sono una serie di calciatori che verranno confermati e scenderanno in campo per due gare consecutive. Sicuro tra i pali Donnarumma, tutt'altro che impeccabile con la Macedonia. Mentre in difesa sono sicuri di giocare Di Lorenzo, Bastoni e Dimarco. Da definire invece il centrale che prenderà il posto di Mancini. Scalvini sembra favorito su Romagnoli. Non è da escludersi in assoluto l'altro centrale della Lazio Casale.

A centrocampo con ogni probabilità ci sarà lo juventino Locatelli, che prenderà il posto di Cristante. Conferma altamente probabile Barella, con Frattesi che scalpita e potrebbe sostituire Tonali.

I grandi dubbi riguardano l'attacco. Politano è infortunato. Al suo posto è stato convocato Riccardo Orsolini. Zaccagni e Zaniolo non hanno convinto. A casa è finito già Chiesa. Capitan Immobile dovrebbe essere confermato al centro dell'attacco. Difficile capire chi giocherà sugli esterni. Una chance ce l'ha Raspadori, con Gnonto che potrebbe essere l'altra "carta a sorpresa" di Spalletti. Dubbi anche in mediana con Frattesi favorito su Pessina per sostituire Tonali.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Raspadori, Immobile, Gnonto. All. Spalletti

Ucraina (4-2-3-1): Bushchan; Konoplia, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Yaremchuk. All. Rebrov