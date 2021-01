Sampdoria-Inter è uno dei match più interessanti del 16° turno della Serie A 2020/2021. La gara tra i blucerchiati di Claudio Ranieri e i nerazzurri di Antonio Conte si gioca mercoledì 6 gennaio 2021 allo stadio Luigi Ferraris di Genova con calcio d'inizio fissato per le ore 15.00. Si tratta di una delle gare più intriganti che per il giorno dell'Epifania ci regala il campionato: dopo la sconfitta in trasferta a Roma, i blucerchiati cercano punti per tenersi lontani dalla zona retrocessione mentre i meneghini vogliono la vittoria per confermarsi tra le candidate nella lotta Scudetto in attesa del big match serale tra Milan e Juventus.

Per Claudio Ranieri si tratta del secondo match contro una sua ex squadra in pochi giorni: dopo la gara contro la Roma il tecnico testaccino affronterà l'Inter, che guidò per pochi mesi a cavallo tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012.

Dove vedere Sampdoria-Inter in TV

Sampdoria-Inter si gioca mercoledì 6 gennaio 2021 allo stadio Luigi Ferraris di Genova con calcio d'inizio fissato per le ore 15.00. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Calcio HD (canale 251). Prima e dopo i 90′ di Marassi interviste e approfondimenti nello studio di Sky Calcio Show.

La diretta streaming di Sampdoria-Inter

La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita dalle ore 14:00. Si può vedere la partita di Genova anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.