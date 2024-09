video suggerito

Samardzic salva l’Atalanta dalla seconda sconfitta consecutiva: è 1-1 in casa del Bologna L’Atalanta pareggia all’ultimo respiro contro un Bologna in inferiorità numerica: Samardzic salva la Dea dalla seconda sconfitta consecutiva e risponde al gol di Castro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Sembrava notte fonda per l'Atalanta che dopo la sconfitta shock contro il Como rischiava di perdere anche in casa del Bologna. Alla Dea serve un gol all'ultimo secondo di Samardzic per respirare e trovare l'1-1 contro il Bologna in dieci uomini, portato avanti dal gol di Castro all'inizio del secondo tempo.

Il vantaggio di Castro dopo l'intervallo

La prima parte della partita prometteva scintille, con le squadre votate all'attacco e occasioni a ogni minuto. Il primo squillo importante è quello di De Ketelaere che per due volte spaventa il Bologna: il belga spaventa anche Skorupski che è costretto a una grande parata per evitare la combinazione letale fra lui e Lookman.

Anche la squadra di casa prova a darsi da fare ma la parte più bella arriva immediatamente dopo l'intervallo: con le squadre in campo da appena un minuto Castro legge benissimo i movimenti della difesa avversaria e con un tiro preciso manda il pallone in rete sbloccando il risultato. Subito dopo però la partita si mette in salita per i ragazzi di Italiano, costretti a giocare con un uomo in meno a causa del rosso diretto sventolato Lucumi per aver interrotto una chiara occasione da gioco.

Il pareggio nel finale dell'Atalanta

Un rigore assegnato e poi ritirato, una traversa e una buona occasione: dopo il gol dello svantaggio l'Atalanta cerca in ogni modo di riportarsi in avanti sfruttando la superiorità numerica, per evitare così un altra sconfitta che la porterebbe a un passo dal baratro. Ma la sfortuna sembra essere dalla parte della squadra di Gasperini che crea e poi spreca anche con un uomo in più.

Nel finale però accade di tutto: Holm salva un gol praticamente già fatto al 90′, ma un minuto più tardi ci pensa Samardzic a pareggiare con un bellissimo tiro a giro sul secondo palo, il gol della liberazione che regala il pari all'Atalanta. Nel lungo recupero succede di tutto e la Dea rischia addirittura di pareggiarla, ma alla fine si chiude con l'1-1 che smuove la classifica ed evita un'altra serata amara.