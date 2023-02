Salvata la moglie del portiere Eyup Turkaslan, lui è ancora sotto le macerie: ricerche disperate I due calciatori dispersi in seguito al devastante terromoto che ha colpito la Turchia, Christian Atsu e Ahmet Eyup Turkaslan, sono ancora sotto le macerie e si continua a scavare disperatamente per trovarli vivi, come è accaduto per la moglie di Turkaslan.

A cura di Paolo Fiorenza

Col passare delle ore la tragedia che ha colpito Turchia e Siria, investite da un sisma di portata devastante, sta assumendo proporzioni sempre più strazianti: i morti ufficiali sono più di tremila, ma è un conto destinato a crescere di parecchio, visto che sotto le macerie sono rimasti i tantissimi corpi di chi ha avuto la sfortuna di essere nel posto sbagliato nel momento in cui la terra ha tremato.

Le operazioni di soccorso continuano senza sosta, rese difficili dalle condizioni atmosferiche caratterizzate da pioggia e neve, ma anche dagli scenari apocalittici in cui ci si trova a scavare. La speranza è quella che qualcuno ce l'abbia fatta ad evitare una morte così orribile e tra loro ci sono due calciatori molto noti ed un direttore sportivo. Ad ora per tutti e tre, nonostante la diffusione di notizie precipitose, gli aggiornamenti ufficiali parlano di "dispersi" sotto le macerie e non di morti.

È il caso del 31enne centrocampista ghanese, ex Malaga e Newcastle, Christian Atsu, attualmente in forza all'Hatayspor, club del massimo campionato turco, che ancora non è stato ritrovato, così come il Ds della società Taner Savut. Tratti in salvo invece altri due componenti della squadra, Kerim Alici e Burak Oksuz, che sono in buone condizioni.

Ugualmente sotto le macerie – a dispetto delle notizie che lo davano per morto, negate continuamente nel corso della giornata in Turchia – il 28enne portiere Ahmet Eyup Turkaslan, militante nello Yeni Malatyaspor, nella seconda divisione turca. La novità arrivata in serata è che stata tratta in salvo sua moglie, mentre si continua disperatamente a cercare lui. "Non ci sono notizie del mio compagno di squadra Ahmet Eyup Turkaslan, che era sotto le macerie – ha detto un altro calciatore del Malatyaspor, Mert Mirac Altintas – Hanno salvato sua moglie, trovando anche il suo telefono, ma non sono riusciti a trovare Ahmet. Siamo in attesa di buone notizie".

Ed anche un altro compagno di Turkaslan, Cengizhan Akgun, ha confermato che le ricerche per trovarlo vivo proseguono: "Non ci sono ancora sviluppi sul nostro portiere Eyup Turkaslan. Le ricerche e i soccorsi continuano a pieno ritmo. Non credete alle notizie false". Il tempo è un nemico che lavora contro, ma la speranza sopravvive ancora.