Salihamidzic distrugge Gnabry: “Ha fatto una cosa da dilettante, al Bayern non funziona così” Il direttore sportivo del Bayern Monaco Salihamidzic ha usato parole durissime nei confronti del calciatore Gnabry, che nel giorno libero è volato a Parigi per la Settimana della Moda.

Il Bayern Monaco non ha ripreso bene il campionato, due pareggi nelle prime due partite. La leadership della Bundesliga è sempre salda, ma i problemi non mancano alla squadra di Nagelsmann. Neuer ha subito un serio infortunio dopo i Mondiali sugli sci e ha chiuso la stagione anticipatamente,il preparatore dei portieri Toni Tapalovic, ora è alle prese con il caso Gnabry, che è stato fortemente criticato dal direttore sportivo dei bavaresi Salihamidzic.

Hasan Salihamidzic è stato un calciatore di alto livello che ha vinto tutto con il Bayern e ha giocato anche con la Juventus, da qualche anno è l'uomo mercato del Bayern Monaco. Ha dei modi spicci, è sincero, parla senza filtri. Stavolta è stato durissimo nei confronti di Serge Gnabry, esterno offensivo del Bayern, oltre che della nazionale tedesca, che nel giorno di riposo settimanale ha lasciato Monaco di Baviera per volare direttamente a Parigi, dove ha assistito a una giornata della ‘Fashion Week', cioè la Settimana della Moda.

Quel viaggio non è stato gradito da Salihamidzic che parlando all'agenzia di stampa tedesca ‘Dpa' non è andato molto per il sottile dicendo a proposito di Gnabry: "Questo è un comportamento da dilettanti. È esattamente quello che non mi piace. Al Bayern Monaco non si va in giro quando si ha un giorno libero. Un giorno libero è pensato per riposare e per recuperare in vista della partita successiva. Si può fare un po' di ginnastica nel giorno libero. Ne parleremo. È ora di cambiare e capire che c’è in gioco il campionato".

Gnabry alla ripresa del campionato contro il Lipsia era stato brillante servendo un assist vincente a Choupo-Moting, ma non è riuscito a confermarsi contro il Colonia, tanto da essere sostituito dal tecnico durante l'intervallo. Il suo bilancio stagione è di 17 partite in Bundesliga, 8 gol e 5 assist, quello complessivo, Champions e coppe nazionali inclusi, è di 25 incontri disputati, 10 gol e 11 assist. Con la Germania ha preso parte ai Mondiali con cui ha disputato 3 partite e realizzato 1 gol, contro Costa Rica.