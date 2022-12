Incredibile Neuer, si è rotto una gamba sciando in vacanza: stagione finita Stagione finita per Manuel Neuer che dopo i Mondiali si è rotto una gamba in vacanza. Il portiere della Germania e del Bayern Monaco lo ha annunciato su Instagram: è successo mentre stava sciando.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Germania e il Bayern Monaco si sono svegliati questa mattina con la notizia di un incredibile infortunio a Manuel Neuer. È lo stesso portiere tedesco, che da pochi giorni aveva lasciato il ritiro del Qatar dopo l'eliminazione della nazionale di Flick dalla fase a gironi, a comunicarlo sul proprio account Instagram. Neuer si è infatti rotto la parte bassa della gamba mentre era in vacanza sugli sci. Un infortunio imprevedibile per lui che negli ultimi anni è stato spesso vittima di altri stop per guai fisici dovuti però a questioni legate al campo.

Aveva chiuso anche i Mondiali senza grossi problemi fisici e ora invece deve rassegnarsi a una triste realtà: la sua stagione è finita. Neuer si è mostrato in uno scatto sui social in cui mette in evidenza la sua gamba ingessata su un letto d'ospedale. Questo il suo lungo post: "Ehi ragazzi, che dire, la fine dell'anno poteva sicuramente andare meglio.. Cercando di schiarirmi le idee dallo sci, mi sono rotto la parte bassa della coscia. L'operazione è andata molto bene ieri. Grazie al team medico! Però mi fa male sapere che la stagione in corso è finita per me. Il vostro Manuel".

Neuer era stato uno dei protagonisti ai Mondiali 2022 in Qatar per via della sua battaglia, insieme al resto dei compagni di squadra della Germania, per sostenere la comunità LGBTQ+ indossando una fascia da capitano arcobaleno ‘One Love'. Una questione poi chiusa dalla FIFA che ha vietato di indossarla durante le partite per non incorrere in sanzioni. Neuer si era detto anche pronto a pagare personalmente la multa nel caso in cui ce ne fosse stato bisogno. Detto ciò, i Mondiali della Germania poi sono stati negativi con il mancato accesso agli ottavi di finale e l'eliminazione nella fase a gironi.

Ma nonostante tutto Neuer era riuscito a chiudere il torneo senza infortuni dato che negli ultimi anni è stato più volte fermato per problemi fisici. Ora questo infortunio che mette fine subito alla sua stagione a seguito di un'operazione che comunque è andata a buon fine. Una brutta tegola per il Bayern Monaco che perde il suo capitano e leader della squadra bavarese. Da capire se il club tedesco a questo punto interverrà sul mercato oppure si affiderà a uno tra il 34enne Ulreich o il giovane 19enne Schenk.