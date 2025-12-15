Calcio
Safonov nella foto del PSG c’è ma non si vede, il portiere spegne le polemiche e svela il suo disagio

Nella foto pubblicata dal Paris Saint Germain all’arrivo in Qatar, dove si giocherà la Coppa Intercontinentale, non si vede Safonov. Il portiere ha voluto svelare cosa c’è dietro la sua assenza. Nessun mistero.
A cura di Alessio Morra
Immagine

Il Paris Saint Germain è volato in Qatar, dove mercoledì 17 dicembre affronterà il Flamengo nella finale di Coppa Intercontinentale 2025. Salito a bordo, naturalmente, anche il portiere Safonov, che potrebbe essere il titolare a scapito di Chevalier, l'erede di Donnarumma che non sta vivendo l'annata migliore della sua carriera. Il russo pareva non essere stato immortalato nello scatto che il club campione d'Europa ha condiviso sui social network. Non è così, ovviamente c'è anche se non si vede. Il mistero lo ha risolto lo stesso Safonov con un post su Telegram.

Il mistero sulla foto social del PSG: Safonov non c'è

Safonov è spesso in prima pagina, nonostante sia da qualche stagione il secondo portiere del Paris. Recentemente era nata una polemica, in realtà mai accesa, sull'incompatibilità tra il portiere, russo, e l'ucraino Zabarnyi. Adesso il bis. Il PSG posta la foto della squadra all'arrivo a Doha. Foto scenica. Alle spalle c'è in bella vista l'aereo dello storico sponsor. In quella foto si vedono tutti i calciatori convocati da Luis Enrique, eccetto Matvei Safonov. Sì, proprio lui. Il tam-tam è partito rapido sui social. C'è chi ha parlato di calciatore cancellato con un foto ritocco, chi invece sosteneva non fosse stato convocato.

Safonov c'è: nascosto dietro Kvaratskhelia

Ovviamente c'era. Il mistero lo ha risolto lui pubblicando un post sul suo profilo Telegram e spiegando che c'era ed era nascosto alle spalle di Kvaratskhelia. Il portiere ha dichiarato di non amare le foto di gruppo e per questo motivo aveva deciso di nascondersi: "Potreste pensare che non ci sia, ma ci sono. Mi sono sempre sentito a disagio nel cercare di intrufolarmi nelle foto di gruppo. Secondo me, se qualcuno ti nasconde in una foto, rilassati e non rovinarla. Molti hanno detto che è stato usato Photoshop, ma no, sono io quello che si nasconde qui".

La fidanzata di Norris svela la verità sulla foto di Abu Dhabi: "Mi ero dimenticata delle telecamere"
Safonov ha giocato 20 partite in un anno e mezzo con il PSG, ha fatto il triplete nel 2024–2025.
Dunque, nessun artificio, alcun magheggio. Safonov c'è e molto presumibilmente difenderà anche i pali del Paris Saint Germain nella finale con il Flamengo, nella quale la squadra francese vuole vincere il quinto titolo dell'anno solare, dopo: Ligue 1, Coppa di Francia, Champions League e Supercoppa Europea. Safonov c'è e proverà a essere protagonista in positivo, conquistandosi anche un paio di foto tutte sue, e non solo di gruppo.

