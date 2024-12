video suggerito

Rugani è un vero e proprio amuleto per l’Ajax: con l’ex Juve in campo non ha mai subito goal L’Ajax ha esaltato Daniele Rugani e una statistica che vede lo vede protagonista: con il difensore italiano in campo il club dei Lancieri non ha mai subito gol. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Daniele Rugani è un vero e proprio amuleto per l'Ajax: con il difensore italiano in campo la squadra allenata da Francesco Farioli non ha mai subito gol. Il calciatore classe 1994 nato a Lucca non ha giocato moltissimo fino ad ora ma quando è stato chiamato in causa non ha mai ‘sbagliato la partita': dopo un'estate da separato in casa alla Juve, ha accettato la proposta dell'Ajax trasferendosi in Olanda con la formula del prestito secco.

Rugani è stato utilizzato poco nei primi mesi di stagione, ma questo trend è stato invertito nelle ultime partite: Farioli lo ha schierato titolare nelle ultime tre gare tra campionato e Coppa, dove l'Ajax è riuscito a ottenere due vittorie, ovviamente senza prendere goal. Il club di Amsterdam ha esaltato l'ex difensore di Juventus, Cagliari ed Empoli pubblicando sui suoi profili social un post con foto, statistiche e video.

Con Rugani in campo zero gol concessi in 611 minuti

Non sono numeri clamorosi quelli di Daniele Rugani sin qui con l'Ajax, visto che il difensore italiano ha disputato un totale di undici partite stagionali tra Eredivisie, Coppa dei Paesi Bassi, preliminari e girone di Europa League, con un gol segnato ma con una statistica ancora più importante in fase difensiva: durante i 611 minuti giocati, l'Ajax non ha subito neppure una rete

Un numero abbastanza clamoroso, visto che la difesa dei Lancieri non è proprio solidissima: in campionato la squadra di Francesco Farioli ne ha concessi 16 in 17 partite e in Europa League 6 in altrettanti incontri.

È molto probabile che nel proseguo della stagione, Daniele Rugani possa trovare più spazio rispetto ai primi mesi passati e diventare un perno di riferimento dell'Ajax: la sua esperienza può essere importante per i Lancieri e per Francesco Farioli in vista del rush finale tra Eredivisie ed Europa League.