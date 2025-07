video suggerito

Ex stella inglese arrestata davanti a passeggeri sbalorditi: “Molti lo hanno subito riconosciuto” Un ex giocatore della Premier e della Nazionale inglese è stato fermato, interrogato e accompagnato fuori dall’aeroporto di Stansted: “Ha violato una ordinanza del tribunale” hanno specificato fonti anonime vicino alla polizia. Il nome non è stato reso noto. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non si sa chi sia perché le autorità hanno vietato di diffondere le sue generalità ma si tratta di un ex campione della Premier League e della Nazionale inglese di calcio: è stato arrestato dalla polizia all'aeroporto di Stansted mentre stava per scendere da un volo low cost di fronte ad un folto numero di passeggeri, molti dei quali lo avevano riconosciuto e per questo si è scatenato diverso trambusto: "E' stato avvicinato dalla polizia, interrogato ed accompagnato fuori dall'aeroporto".

Secondo quanto riferito e le prime ricostruzioni sulla vicenda, si tratta di un ex giocatore dell'Inghilterra, il cui nome non è stato reso noto, che sarebbe stato prima interrogato dalla polizia dopo il suo arrivo nel Regno Unito, e poi accompagnato in stato di fermo fuori dall'aeroporto di Stansted, dopo un volo low cost proveniente dall'Europa.

Cos'è accaduto all'aeroporto: "Molti passeggeri lo hanno subito riconosciuto"

Dalle prime ricostruzioni e da alcune testimonianze, la polizia avrebbe confermato che il giocatore è stato arrestato in relazione alla violazione di un'ordinanza del tribunale. Il tutto avvenuto di fronte a diversi testimoni dell'accaduto, molti dei quali hanno subito riconosciuto l'ex giocatore: "Potete immaginare quanto sia stata grande la sorpresa per gli altri passeggeri in aeroporto quando hanno visto che gli agenti di polizia al controllo passaporti gli stavano parlando" ha sottolineato una fonte anonima al The Sun. "Era già stato riconosciuto da molte persone durante il viaggio in aereo, quindi non sembrava che volesse mantenere un basso profilo".

Leggi anche Thomas Partey accusato di stupro e aggressione sessuale su tre donne dalla Polizia inglese

Il racconto dei testimoni e la conferma della polizia: "Ha violato un'ordinanza"

L'ex calciatore ha giocato per l'Inghilterra e in Premier League, quindi aveva già suscitato interesse e quando gli agenti della Border Force al controllo passaporti di Stansted, lo hanno fermato si è creato un po' di disordine per la sorpresa: "È stato interrogato per un po' e poi portato via dalla polizia" hanno raccontato testimoni presenti all'accaduto. "La cosa ha causato un bel po' di confusione, dato che c'erano molti altri passeggeri nella sala arrivi di Stansted, dove è stato arrestato". Anche un portavoce della polizia dell'Essex ha confermato, al The Sun on Sunday: "L'accusa è di aver violato un ordine del tribunale ed è stato rilasciato su cauzione". Il fatto, ha spiegato il portavoce è avvenuto lo scorso aprile ma è stato reso pubblico solo ora.