Un curioso episodio ha fatto molto discutere nel primo tempo di Francia-Germania, big match della 1a giornata degli Europei. Durante un corpo a corpo tra Rudiger e Pogba, presunto morso in stile Suarez-Chiellini da parte del difensore tedesco. Le immagini non chiariscono bene quanto accaduto, con il francese che sembra molto dolorante, poco dopo. Una reazione legata al possibile morso, o ad un colpo ricevuto dal difensore? Il tutto è comunque sfuggito ad arbitro e Var.

"Dobbiamo giocare sporco", ha dichiarato Rudiger alla vigilia di Francia-Germania, facendo molto discutere. Detto, fatto. Durante la sfida di cartello che ha chiuso la 1a giornata di gare dei gironi di Euro 2020, proprio il difensore si è reso protagonista di un episodio controverso. Nel primo tempo, l'ex Roma campione d'Europa con il Chelsea, ha preso posizione alle spalle di Pogba, attaccandosi letteralmente al centrocampista del Manchester United. Dopo aver poggiato il mento sulle spalle del francese, Rudiger ha aperto la bocca. A questo punto le immagini non chiariscono bene l'accaduto anche se la sensazione che il tedesco abbia morso Pogba è tutt'altro che campata in aria, proprio come fece Luis Suarez con Chiellini nell'indimenticato Uruguay-Italia del Mondiale 2014.

Subito dopo Rudiger ha allargato le braccia portandole quasi sul petto di Pogba. Quest'ultimo si è mostrato molto dolorante, ma non si riesce a capire se per le conseguenze del possibile morso, o di un altro colpo ricevuto con il braccio o con la gamba. Una situazione su cui i collaboratori dell'arbitro Del Cerro Grande, José María Sánchez Martínez e Iñigo Prieto, non sono intervenuti. E chissà che non siano proprio i diretti interessati a fugare ogni dubbio su quanto accaduto.