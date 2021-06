C'è grande attesa per la super sfida di martedì 15 giugno 2021 tra Francia e Germania. Si tratta di due delle squadre favorite per la vittoria finale di Euro 2020 e sono state sorteggiate nel girone F, insieme a Ungheria e Portogallo. Un gruppo di ferro o come è stato ribattezzato "il girone della morte". La selezione tedesca non sta vivendo un momento brillantissimo e alla fine di questo torneo ci sarà anche l'avvicendamento in panchina tra Joachim Low e Hansi Flick ma il CT campione del mondo nel 2014 vuole lasciare con un buon ricordo dopo la brutta eliminazione ai gironi alla Coppa del Mondo del 2018.

Il girone di questo campionato Europeo non aiuta ma i tedeschi proveranno in tutti i modi s fare bella figura, parola di Antonio Rüdiger."Giocare sporco": questo è il piano del difensore tedesco contro la Francia nella gara d'esordio. Il calciatore che si è appena laureato campione d'Europa con il Chelsea ha parlato oggi in conferenza stampa a due giorni dalla tanto attesa sfida tra le due selezioni a Monaco: "Sulla carta, se guardi i nomi, i francesi sembrano più forti, ma è solo carta. Loro (i francesi, ndr) possono essere favoriti finché vogliono, sta a noi dettare il nostro gioco, e possiamo farlo, abbiamo le qualità necessarie per farlo".

L'ex calciatore della Roma si è soffermato su come la sua nazionale può cercare di rendere difficili le cose ai campioni del mondo in carica nella gara di martedì: "Ovviamente sono molto forti in attacco e dobbiamo essere pronti a vincere i duelli che verranno. Dipenderà da noi, difensori, e credo che farà la differenza se riusciremo a "giocare sporco", non sempre è bello, è meglio cercare di uscire con un buon calcio. Ma contro giocatori del genere (Benzema, Griezmann, Mbappé, ndr) bisogna saper mandare un messaggio con sufficiente anticipo…".

Invitato a reagire a queste osservazioni, Kylian Mbappé ha replicato così: "Rüdiger ha detto che dovranno ‘giocare sporco' contro di noi? Ebbene, ognuno combatte con le sue armi… La nostra è giocare insieme, giocare il nostro calcio. Loro giocheranno con le loro armi, noi con le nostre. Ci piace giocare contro questo tipo di squadra e faremo di tutto per contrastarli bene e iniziare al meglio questo torneo".