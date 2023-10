Rudi Garcia spiega il cambio Zanoli-Politano con una battuta azzardata: tifosi del Napoli infuriati Rudi Garcia ha spiegato con una battuta il cambio tra Zanoli e Politano lasciando in panchina Lindstrom. Una risposta che non è piaciuta ai tifosi partenopei.

A cura di Fabrizio Rinelli

Rudi Garcia ha avuto il merito di aver trasformato il suo Napoli nel secondo tempo contro il Milan. Il riassunto della ripresa giocata al Maradona dai campioni d'Italia in carica può essere anche questo. All'allenatore francese va dato il merito di aver saputo trasformare l'attacco con l'ingresso di Simeone come punta spostando Raspadori trequartista trovando così la rimonta e il 2-2 che è stato poi il risultato finale. In tanti speravano e sognavano il 3-2 che però non è arrivato, forse anche a causa dello stesso Garcia, secondo qualcuno.

I tifosi partenopei sui social non hanno infatti preso benissimo la battuta dell'allenatore del Napoli in conferenza stampa. Garcia è stato infatti chiamato a rispondere proprio a proposito delle sostituzioni, in particolare una: Zanoli per Politano. Per buona parte del secondo tempo infatti era stato Lindstrom a scaldarsi con insistenza per prendere il posto dell'ex Inter in una posizione naturale tra i due. E invece Garcia ha optato per Zanoli sorprendendo un po' tutti, anche lo stesso Lindstrom e in conferenza stampa l'ha spiegato in modo un po' ambiguo.

"La scelta di Zanoli e non di Lindstrom o Zerbin? Perché sapevo che Natan prendeva il secondo giallo". Con tanto di sorriso il tecnico dunque scherza rispondendo alla precisa domanda sul perché sia rimasto in panchina il giocatore danese. L'ex Eintracht Francoforte è apparso abbastanza deluso essendo rimasto in panchina come ormai spesso accade da inizio stagione. Era certo di entrare in campo ma alla fine la valutazione di Garcia è stata un'altra e in maniera inconsapevole ha forse agevolato il Napoli proprio per via dell'espulsione di Natan.

Zanoli, che è un terzino destro naturale, si è potuto così posizionare in difesa con Di Lorenzo che è andato centrale spostandosi al posto dello stesso Natan. Quel che è chiaro è che Garcia non ritiene ancora Lindstrom centrale nel suo progetto tecnico nonostante l'investimento importante da 25 milioni di euro fatto per lui la scorsa estate dal presidente De Laurentiis. Qualcuno si chieda se davvero fosse stato Garcia a chiederlo sul mercato o sia stata un'iniziativa dello stesso presidente che non ha trovato d'accordo l'allenatore azzurro.