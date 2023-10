Spettacolo al Maradona tra Napoli e Milan: Giroud fa doppietta poi la rimonta azzurra da 0-2 a 2-2 Gol e spettacolo al Maradona tra Napoli e Milan. Gli azzurri rimontano due gol ai rossoneri da 0-2 a 2-2. Giroud fa doppietta poi Politano e Raspadori segnano i gol del definitivo pareggio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Gol e spettacolo al Maradona tra Napoli e Milan. Dopo un primo tempo in totale controllo i rossoneri erano avanti 0-2 in casa degli azzurri grazie a una doppietta di Giroud. Nella ripresa Garcia manda in campo Simeone, Ostigard e Olivera cambiando totalmente la squadra partenopea. Prima segna Politano poi Raspadori si inventa il gol del pareggio con una punizione fantastica. Nel finale i campioni d'Italia restano anche in dieci per la doppia ammonizione, e dunque l'espulsione, di Natan.

Lo stacco di testa di Giroud che batte Meret.

Il Milan domina il primo tempo con la doppietta di Giroud

Il Milan ha dominato il primo tempo concluso con il punteggio di 0-2 per i rossoneri. Eppure era stato il Napoli a sembrare più propositivo e in partita rispetto alla squadra di Pioli. Gli azzurri hanno provato a costruire azioni da gol partendo da sinistra con Kvara e poi con Raspadori. Ma proprio quando sembrava che il gol potesse arrivare ecco la giocata di Pulisic da destra che con un assist al bacio si accentra e mette in mezzo il cross col mancino. Lì in area ben appostato c'è Giroud che colpisce di testa battendo Meret (che può solo abbozzare la parata).

Il Napoli reagisce subito con Kvara che lavora palla sulla sinistra e mette un cross basso e teso tra difesa e portiere: sul secondo palo c'è Politano che con la porta praticamente vuota calcia col destro ma la palla finisce incredibilmente sull'esterno della rete. A quel punto il Milan ne approfitta e fa anche il 2-0. Sempre da destra questa volta è Calabria a servire l'assist per la testa di Giroud che anticipa sul tempo Rrahmani e mette alle spalle di Meret. Nel finale per il Milan altre occasioni per Reijnders, ancora Giroud e Musah ma il punteggio resta 0-2.

L’esultanza di Raspadori dopo il gol.

Il Napoli rimonta 2 gol nel secondo tempo: gol di Politano e Raspadori

Nel secondo tempo scende in campo un altro Napoli. Garcia mette in campo Simeone, Ostigard e Olivera mentre Pioli è costretto a lasciare negli spogliatoi Pulisic per una contrattura, al suo posto Romero. L'imprevedibilità nella manovra d'attacco degli azzurri porta subito i suoi frutti. Politano si fa perdonare il gol sbagliato nel primo tempo e dalla fascia mancina anticipa sulla destra l'intervento di Pellegrino in area, sterza sul mancino e spara forte sotto la traversa battendo Maignan. È il gol che riapre la partita e fa esplodere il Maradona. Il Napoli costruisce ancora occasioni importanti sull'asse destro: questa volta è Di Lorenzo a trovarsi davanti a Maignan che para col piede la conclusione del capitano del Milan.

Ancora da destra cross di Politano con Maignan che perde palla dopo l'uscita alta. Kvara la aggancia e tira dentro l'area ma la sua conclusione viene deviata in corner. È il preludio al gol che arriva direttamente su calcio di punizione. Sul pallone si presenta Raspadori che fa un gol meraviglioso. Botta di destro da posizione centrale e palla in rete sul palo di Maignan che aggira la barriera. Leao e Musah dialogano, il Milan reagisce. Il portoghese va al tiro dal centro destra ma Meret chiude bene il primo palo. Leao e Giroud vengono sostituiti da Pioli e reagiscono male. Nel finale il Napoli resta in dieci per il doppio giallo e dunque l'espulsione per Natan. Finisce 2-2 al Maradona.