Rubiales può lasciare dopo lo scandalo in Spagna: ha baciato un calciatrice senza consenso

A cura di Ada Cotugno

Luis Rubiales potrebbe lasciare la presidenza della Federcalcio spagnola. Il dirigente starebbe meditando di compiere un passo indietro dopo il processo disciplinare aperto dalla FIFA contro di lui. Domenica scorsa si è reso protagonista di un gesto che ha fatto il giro del mondo: dopo il trionfo della Spagna ai Mondiali femminili il numero uno del calcio spagnolo ha baciato senza consenso la calciatrice Jenni Hermoso.

Nei giorni passati la sua posizione e quella dei suoi consiglieri sembrava ben salda, ma adesso l'addio appare come l'unico scenario possibile, soprattutto dopo il dossier aperto dalla FIFA in seguito al suo sconsiderato gesto. In particolare il capo della RFEF avrebbe violato le norme su "fair play, lealtà e integrità", con il principale organo del calcio mondiale che ha ribadito "il suo forte impegno al rispetto dell'integrità di ogni persona, e condanna fortemente qualsiasi comportamento di segno contrario".

La pressione su di lui è cresciuta sempre di più e anche tanti esponenti dello sport hanno preso una posizione netta contro le sue azioni. Beatriz Alvarez, presidentessa della Liga Femminile, ha presentato una denuncia contro Rubiales al Consiglio Superiore dello Sport chiedendone la squalifica.

Nelle ultime ore anche Hermoso, la calciatrice protagonista di questa triste vicenda, si è esposta attraverso una nota in cui chiedeva provvedimenti seri: "Io e il mio sindacato stiamo lavorando affinché atti come quelli a cui abbiamo assistito non restino impuniti, siano sanzionati e vengano adottate le misure necessarie per tutelare i calciatori da azioni inaccettabili".

Ecco perché nelle ultime ore la posizione di Rubiales appare sempre più in bilico: se fino a questo momento il presidente della Federcalcio spagnola aveva provato a difendersi battendo sulla sua "coscienza pulita", i nuovi risvolti potrebbero portarlo a compiere un passo indietro molto presto.