Rooney travolto dai festeggiamenti, brutta ferita dopo un piatto in faccia: “Mi facevo i fatti miei” Wayne Rooney protagonista di una curiosa disavventura in occasione di una cena molto particolare. Brutta ferita in fronte per l’ex bomber e allenator.

A cura di Marco Beltrami

L'imprevisto è sempre dietro l'angolo, soprattutto quando ci si concede a festeggiamenti sfrenati. Lo sa bene anche Wayne Rooney grande gloria del calcio inglese che aveva deciso di passare dei momenti spensierati in compagnia della sua famiglia e di vari amici, e che invece ha dovuto fare i conti con un imprevisto, fortunatamente senza gravi conseguenze. Tutto è accaduto a Dubai in occasione di una cena particolare per la comitiva, alle prese con una vacanza.

Wayne Rooney ex bomber dell'Everton, del Manchester United e della nazionale inglese, allena attualmente il DC United oltreoceano. Dopo aver chiuso la stagione all'ultimo posto della Eastern Conference, Rooney si è concesso un viaggio con gli amici, e una serata particolare in un ristorante greco molto famoso. Come spesso accade il momento clou della serata è arrivato al momento del lancio dei piatti. Come da tradizione ecco allora che tutti si sono scatenati, e il povero Wayne ha avuto la peggio.

Il classe 1985 è stato raggiunto in pieno volto da un piatto volante. Il risultato? Una bella ferita all'altezza della fronte. Niente di grave per Rooney, anche se le cose sarebbero potute andare anche peggio. L'ex centravanti ha iniziato a sanguinare e ha dovuto tamponare la ferita con il tovagliolo.

In un video registrato da uno dei partecipanti alla festa, si vede Rooney scherzarci su: "Ero qui a farmi i fatti miei", tra le risate dei presenti. Ma cosa è successo e chi è stato il responsabile del ferimento di Rooney? Un testimone ha risolto il mistero al The Sun, spiegando che a lanciare il piatto è stato il figlio piccolo di Wayne, Cass, rimasto poi traumatizzato da quanto accaduto: "Wayne l'ha presa molto bene. Il suo povero ragazzo era molto dispiaciuto".

Questo il racconto dettagliato dello spettatore: "Il gruppo si stava divertendo un mondo e le bevande scorrevano. Ad un certo punto, gli ospiti sono stati invitati a rompere i piatti sul pavimento. È sempre un momento clou e la folla di solito è ben ubriaca a questo punto. Questa volta non è stato diverso e, in mezzo al caos, il più giovane Rooney ha lanciato un piatto attraverso il tavolo in stile frisbee e lo ha preso proprio in mezzo agli occhi. Non c'era malizia, ma ha colpito Wayne in mezzo alla sua fronte". L'allenatore si è comportato comunque da papà esemplare: "Deve aver fatto male da morire ma è stato un incidente. Non voleva che Cass vedesse il suo turbamento e allora si è fatto coccolare".