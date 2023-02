Ronaldo segna su rigore il primo gol con l’Al-Nassr, ma il resto è un disastro: errori incredibili Il rigore segnato oggi al 93′ da Cristiano Ronaldo è il suo primo gol in una partita ufficiale con la maglia dell’Al-Nassr, ma è anche tutto quello che c’è da salvare della sua prestazione: il bomber portoghese si è mangiato due gol in maniera incredibile.

Alla terza partita ufficiale Cristiano Ronaldo si è finalmente sbloccato con la sua nuova squadra, il club saudita dell'Al-Nassr: il campione portoghese, che compirà 38 anni tra due giorni, è andato a segno nel match giocato oggi in trasferta contro l'Al-Fateh. Un gol pesante, segnato quando ormai la squadra di Rudi Garcia sembrava aver perso la partita: a tempo scaduto, col risultato sul 2-1 per i padroni di casa, l'Al-Nassr ha beneficiato di un calcio di rigore.

Sul dischetto si è presentato il cinque volte Pallone d'Oro per il momento tanto atteso da quando si è trasferito nella Saudi Pro League e CR7 al 93′ ha avuto sangue freddo nel trasformare il penalty spiazzando il portiere.

Poi ha preso il pallone velocemente dalla rete e lo ha riportato correndo a centrocampo, da vero leader che vuole ancora provare a vincere la partita negli ultimi spiccioli di tempo. Impresa non riuscita: col 2-2 finale, il primo posto in campionato adesso è in coabitazione con l'Al-Shabab, vittorioso ieri per 2-1 sul Damac. La responsabilità di stella della squadra e capitano, onorata realizzando il rigore con così tanta pressione, è tutto quello che c'è da salvare della prestazione di Ronaldo, che nel primo tempo si è divorato due occasioni in maniera incredibile per un bomber implacabile come lui.

Prima l'ex Real, Juve e United ha spedito il pallone altissimo con la porta spalancata e il portiere fuori gioco dopo che Talisca (autore dell'altro gol dell'Al Nassr, per il brasiliano ben 14 reti in 15 presenze stagionali) aveva colpito il palo, poi ha centrato la traversa tutto solo dal dischetto del rigore. Errori che avrebbero potuto essere pesantissimi, visto che poco dopo l'intervallo l'Al-Fateh ha messo a segno il momentaneo 2-1.

Il gol nel finale su rigore almeno evita che su Ronaldo si abbattano ulteriori critiche dopo quelle che già lo avevano colpito in seguito alla sconfitta per 3-1 nella Supercoppa nazionale, con alcuni tifosi che avevano calpestato una bandiera col suo nome e numero stampati. Quello che è certo è che anche in Arabia Saudita si aspettano da lui tanti gol, non fosse altro che per il suo mostruoso contratto da 200 milioni all'anno fino al 2025.