Cristiano Ronaldo già contestato in Arabia Saudita: i tifosi calpestano il suo nome Scene incredibili a Riad, dove alcuni tifosi dell’Al-Nassr hanno contestato Cristiano Ronaldo, ancora a secco con la sua nuova squadra. Il campione portoghese ha vissuto qualcosa che non gli era mai successo in carriera: il suo nome calpestato a terra.

A cura di Paolo Fiorenza

Lo sognava diverso il suo debutto in Arabia Saudita Cristiano Ronaldo, rimasto a secco nelle prime due partite ufficiali giocate con l'Al-Nassr. La prima è stata una vittoria in campionato per 1-0, che ha consentito al club allenato da Rudi Garcia di conservare il primo posto in classifica nella Saudi Pro League, la seconda è stata invece una dolorosa sconfitta nella semifinale di Supercoppa nazionale, che ha estromesso il campione portoghese dalla possibilità di vincere il suo primo titolo nella nuova esperienza araba.

L’espressione delusa di Cristiano Ronaldo nel match perso in Supercoppa

Ronaldo è un intoccabile adesso, gioca sempre dal primo all'ultimo minuto, senza più doversi preoccupare che il ten Hag della situazione lo richiami in panchina. Eppure non è ancora riuscito a ripagare i suoi nuovi tifosi della calorosissima accoglienza ricevuta a Riad. Le due reti segnate nell'amichevole-esibizione contro il PSG di Messi contano zero, ci si aspetta ben altro da chi sarà pagato 200 milioni all'anno fino al 2025.

La sconfitta per 3-1 con l'Al-Ittihad non è stata presa benissimo dai sostenitori dell'Al-Nassr e qualcuno di loro nel dopo partita addirittura si è spinto a contestare già Ronaldo, arrivando a compiere un gesto davvero brutto, che il campione di Madeira mai si sarebbe sognato di dover subire in carriera. Le immagini registrate in un video mostrano un paio di tifosi del club saudita calpestare una bandiera col nome e il numero di CR7, mentre sfollano delusi dallo stadio.

Scene peraltro non isolate, visto che in un altro filmato si vede un altro tifoso dell'Al-Nassr contestare vivacemente Ronaldo, lamentandosi di aver speso 200 milioni per uno che "sa fare solo siuuu". Insomma, il credito nei confronti del cinque volte Pallone d'Oro non è infinito: se il portoghese pensava che il suo status gli consentisse di vivacchiare in terra araba accontentando il suo nuovo pubblico con qualche giochetto col pallone tra i piedi, beh, si sbagliava. La regola dello sport vale ovunque e a qualsiasi livello: bisogna dimostrare in campo. Ronaldo è avvisato.