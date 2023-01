Messi prova a rubargli la scena, Cristiano Ronaldo se la riprende a suon di gol in PSG-Al Nassr Leo Messi subito in gol dopo 2 minuti in PSG-All Star Al Hilal-Al Nassr (5-4) ma Cr7 risponde da campione, infilando una doppietta. Gioco, spettacolo, gol in una amichevole in cui sono andati a segno anche Sergio Ramos e Mbappè. Mentre Neymar ha sbagliato un rigore.

A cura di Alessio Pediglieri

Doveva essere spettacolo e spettacolo è stato l'amichevole tra il PSG e l'All Star araba in cui militava Cristiano Ronaldo. Gol, pali, espulsioni, rigori: ci sono stati tutti gli ingredienti perfetti che hanno fatto divertire per 90 minuti il pubblico presente. Che ha potuto assistere anche alla doppietta di Cr7 al suo debutto ufficiale in Arabia, bravo a non farsi rubare la scena alle altre stelle: Messi, a segno per primo, Mbappè per ultimo e Neymar (che ha sbagliato un rigore). Alla fine l'ha spuntata il PSG con un pirotecnico 5-4.

Il clima disteso prima della partita che si trasformerà in tutto tranne che in una semplice amichevole

L'amichevole di Riad inizia col botto e un primo tempo che regala tutto ciò che il pubblico saudita si potesse aspettare da un evento così atteso e costruito a tavolino per il meglio dello spettacolo calcistico. In campo, tutte le stelle di serata, titolari: Mbappè, Hakimi, Ramos, Neymar, Messi da un lato. Cristiano Ronaldo dall'altra. E così PSG-All Star può iniziare in uno stadio che si pregusta una partita che sembra tutto fuorché una semplice amichevole. E dopo soli 2 minuti a rovinare il debutto a Cr7 è proprio il rivale di sempre e più atteso: Lione Messi. La Pulga impiega pochissimo a infilare la porta avversaria e a prendersi la scena nella notte del portoghese, con un gol che finalizza una bella azione corale dei parigini. Sembra l'inizio della fine per la selezione araba che paga sul campo una carenza tecnica enorme rispetto alle stelle di Galtier, ma è invece la scintilla che fa scattare la molla dell'orgoglio.

Il primo contatto in campo tra Messi e Cr7 dopo pochissimi secondi dal fischio di inizio

L'All Star arabo inizia a giocare a viso alto, senza timori reverenziali e il livello del gioco e dello spettacolo si alza: il PSG si diverte nelle ripartenze, a volte compiacendosi un po' troppo senza chiudere il match che così resta prima in sospeso e poi si riapre proprio grazie all'uomo maggiormente atteso, Cr7 che replica all'argentino. L'occasione arriva su una sciagurata uscita di Navas che sbaglia il tempo e con il guantone colpisce in pieno volto Cr7 che finisce a terra. Occhio tumefatto, ma non abbastanza per impedirgli di calciare il rigore che è decisivo per il momentaneo 1-1.

Con la gara riaperta l'All Star prova a crederci ancor più ma si lascia infilare dalla velocità e dalla qualità delle giocate del club francese che passa ancora: questa volta a uccellare la difesa araba è Marquinos che chiude sotto porta un perfetto assist di Mbappè. Ma se la gara potrebbe concludersi con un nuovo allungo dei parigini è l'agonismo dell'All Star a tenerla viva e così, quando Bernat si fa cogliere controtempo su una ripartenza avversaria, per lui non c'è altro che un cartellino rosso per fallo da ultimo uomo: episodio che riaccende le ostilità e cancella la parola "amichevole" dal vocabolario della partita.

L’intervento falloso di Bernat che rimedia un rosso diretto come ultimo uomo

L'All Star araba prova ad approfittarne ma qualche istante più tardi è il PSG ad avere la palla per chiudere le ostilità ancor prima di andare negli spogliatoi per la pausa di metà partita: Neymar in area riceve un pestone sul piede d'appoggio, per consegnargli la palla del rigore deve intervenire il VAR che conferma il fallo sul brasiliano. Ma dal dischetto sbaglia tutto calciando uno dei peggiori penalty in carriera. Lasciando ancora l'All Star in gara per gli attimi conclusivi di un intensissimo primo tempo.

L’evidente pestone a Neymar, rigore al PSG attraverso il VAR

C'è ancora spazio per un'ultima emozione prima dell'intervallo e a crearla è ancora lui, l'uomo della serata Cristiano Ronaldo: si procura un fallo, calcia la punizione, sugli sviluppi è il più reattivo in area. Prima colpisce il palo con un preciso colpo di testa, poi si avventa sul rimpallo e scarica il sinistro ancora alle spalle di Navas. 2-2 e doppietta personale, con lo stadio che si prostra in ovazione a sua Maestà Cr7 che si riprende di diritto la scena.

Mbappè scherza con Ronaldo a inizio secondo tempo, sulla botta subita

La ripresa inizia con un siparietto tutto da seguire tra Cr7 e Mbappè a centrocampo: il francese non crede al fallo da rigore subito dal portoghese che fa vedere lo zigomo gonfio per il colpo subito da Navas. Sorrisi e battute e poi un secondo tempo che ritorna a fare parlare il campo. E Sergio Ramos che su ennesimo spunto su Mbappè infila la palla del 3-2 per il PSG con un tocco in area piccola che sorprende la difesa araba.

Ma è solo una delle tante emozioni di una gara intensissima che diverte i presenti sugli spalti. E così c'è anche spazio per un nuovo gol, da parte dell'All Star sugli sviluppi di un calcio d'angolo arriva la testa del coreano Jang che anticipa Sergio Ramos e Navas infilando l'ennesimo pareggio che rimette in equilibrio il match per la gioia degli spettatori di casa. Ma non finisce così perché c'è ancora la possibilità del PSG di allungare nuovamente grazie ad un altro rigore che Mbappè questa volta non sbaglia dopo un improvvido tocco di mano in area. Gara si porta sul 4-3 al 60′.

Il tocco di mano su un cross di Messi: rigore per il PSG che segnerà Mbappè

Il finale è una passerella delle stelle con l'uscita di scena di Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappè e Messi che hanno onorato al meglio l'appuntamento lasciando spazio e scena agli altri e ricevendo meritate standing ovation da parte dei presenti.

Il finale di amichevole mantiene comunque alto il tasso spettacolare e i tifosi così si godono anche il quinto gol dei francesi segnato dalla stellina Ekitikè che fa tutto benissimo prima della replica di Talisca per il definitivo 5-4 con cui si conclude la magica serata calcistica.