Ronaldo fa fuori Cristiano dalla storia del calcio: “Ci sono otto giocatori speciali”. Lui manca Ronaldo ‘il Fenomeno’ non ritiene Cristiano Ronaldo all’altezza dei più grandi fuoriclasse della storia del calcio: secondo il brasiliano non è neanche nei primi otto. Ecco chi compone quell’elenco esclusivo.

A cura di Paolo Fiorenza

Ronaldo fa fuori Ronaldo e non è un gioco di parole. Il ‘primo' Ronaldo – il brasiliano, al secolo Ronaldo Luis Nazario de Lima – non ritiene Cristiano all'altezza dei migliori calciatori di tutti i tempi e non in un ristrettissimo novero, ma neanche nei primi otto. Con buona pace dei cinque Palloni d'Oro del portoghese, del suo record di marcature all-time nel calcio professionistico e del suo essere il maggior realizzatore di sempre della Champions League.

Niente da fare, per Ronaldo ‘il Fenomeno' la serie infinita di primati e di vittorie di CR7 non basta ad elevarlo nell'Olimpo dei grandissimi, dove l'aria si fa rarefatta e può stare solo chi ha qualcosa in più: la scintilla, la magia, la classe pura. Qualità che evidentemente il due volte Pallone d'Oro e bicampione del mondo col Brasile non vede presenti nel bomber seriale di Madeira.

Ronaldo Luis Nazario de Lima oggi è proprietario di due club: Valladolid e Cruzeiro.

Parlando col Guardian, l'ex Inter, Milan e Real Madrid ha spiegato come la vede riguardo all'argomento ‘calciatori più forti della storia', la cui lista non può non partire con Maradona: "Penso che ci sia un gruppo molto, molto speciale in cui ci sono Diego, Messi, Cruyff, Beckenbauer, Pelé, Van Basten, Ronaldinho. E includerei anche me stesso".

È l'ennesimo colpo all'ego di Cristiano in questo periodo, dopo essere stato messo fuori squadra in maniera disonorevole dal Manchester United in seguito al suo rifiuto di entrare in campo negli ultimi minuti del match contro il Tottenham. Un pugno di ferro del tecnico ten Hag che è stato avallato dal club mancuniano, ormai stanco delle bizze da prima donna di Ronaldo, che a 37 anni appare insensibile alle sorti della sua squadra e unicamente accecato dalla bramosia di soddisfazioni personali.

Adesso arriva un altro smacco per CR7, col giudizio sferzante del brasiliano che lo esclude dalla lista dei fuoriclasse della storia del calcio. Quanto al suo rientro nella rosa dello United, dovrà attendere la ‘grazia' di ten Hag: ma per tornare in squadra non basterà il post in cui ammette di aver sbagliato reagendo a caldo, serve che pronunci quella parola che davvero non gli piace: "Chiedo scusa".