Cristiano Ronaldo è il più grande bomber della storia del calcio: battuto il record di Bican Con la doppietta segnata al Tottenham, Cristiano Ronaldo ha battuto il record di Josef Bican ed è diventato il miglior capocannoniere di tutti i tempi della storia del calcio.

A cura di Vito Lamorte

Record su record. Cristiano Ronaldo è inarrestabile. Le critiche e le voci sul suo conto degli ultimi giorni non lo hanno toccato minimamente e alla prima occasione buona il portoghese ha risposto a modo suo: con la doppietta al Tottenham ha raggiunto le 806 reti ufficiali e ha battuto il leggendario di Josef Bican (805).

Il fuoriclasse lusitano ha firmato due gol nella gara fondamentale nella lotta per il quarto posto contro gli Spurs di Antonio Conte: CR7 ha sbloccato il match di Old Trafford con una sassata dai 25 metri che Lloris non è riuscito a bloccare e dopo il pareggio di Harry Kane per il Tottenham ha riportato in vantaggio la sua squadra non lasciando scampo al portiere avversario con una conclusione ravvicinata su assist di Jadon Sancho.

Nessun giocatore nella storia ha segnato più gol tra club e nazionale di Cristiano Ronaldo.