Roma-Sheriff, dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni La Roma gioca contro lo Sheriff l’ultima partita del Gruppo G di Europa League: è decisiva per qualificarsi direttamente agli ottavi senza passare per i playoff dei sedicesimi. Diretta tv e streaming su Sky e Dazn, le ultime news sulle formazioni.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Roma, già sicura del passaggio del turno, affronta lo Sheriff all'Olimpico in uno scontro diretto decisivo per il primo posto del girone di Europa League: i giallorossi di Mourinho, secondi a -2 dallo Slavia Praga, devono vincere e sperare che lo Slavia Praga perda contro il Servette. A pari punti, si guarderà la differenza reti che al momento premia lo Slavia (+9 a +5). Calcio d'inizio alle 18:45, diretta TV e streaming su Sky e Dazn, non è prevista la diretta in chiaro su TV8.

La Roma, reduce dal pari con la Fiorentina, vuole terminare in vetta per avere l'accesso diretto agli ottavi di finale: il secondo posto obbliga al doppio confronto nei sedicesimi contro una delle squadre retrocesse dalla Champions. Lo Sheriff, ultimo in classifica e senza nessuna possibilità di superare il turno, viene dalla sconfitta contro il Balti.

Il tecnico portoghese dovrà rinunciare a Paulo Dybala: infortunatosi contro la Fiorentina, gli esami hanno dato una brutta notizia. Il problema muscolare rilevato costringerà l'argentino a saltare le prossime sfide di campionato contro Bologna, Napoli e Juventus: tornerà in campo nel 2024. Un'assenza pesante che sarà colmata con Belotti schierato al fianco di Lukaku.

Partita: Roma-Sheriff

Quando: giovedì 14 dicembre 2023

Orario: 18:45

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Diretta TV: Sky, Dazn

Diretta streaming: DAZN, Now, Sky Go

Competizione: Europa League, 6ª Giornata

Dove vedere Roma-Sheriff in diretta TV su Tv8, Sky e DAZN: il canale in chiaro

La partita Roma-Sheriff non sarà trasmessa in chiaro su Tv8 ma sarà visibile in diretta tv (solo per abbonati) su Dazn e sui canali Sky Sport 1, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252). Su Dazn la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre su Sky ci saranno Davide Polizzi e Luca Marchegiani.

Roma-Sheriff, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Roma-Sheriff sarà a disposizione per gli abbonati a Sky su Sky Go oppure NOW, per gli utenti di Dazn ci si potrà collegare al sito dell'OTT oppure utilizzare la app di riferimento.

Le probabili formazioni di Roma-Sheriff di Europa League

José Mourinho prova a schierare la migliore formazione possibile anche alla luce dell'infortunio muscolare di Dybala. In attacco Belotti sembra favorito per giocare al fianco di Lukaku, possibile anche l'inserimento di El Shaarawy. Tra i pali c'è Svilar.

ROMA (3-5-2): Svilar; Llorente, Mancini, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore: José Mourinho.

SHERIFF (4-5-1): Koval; Apostolakis, Tovar, Garananga, Artunduaga; Mbekeli, Ricardinho, Talal, Badolo, Paulo; Luvannor. Allenatore: Pilipchuk.

Cosa serve alla Roma per qualificarsi agli ottavi: la classifica del girone

Il primo posto garantirebbe ai giallorossi la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League, senza passare per gli spareggi. La Roma è attualmente seconda in classifica con 10 punti, a -2 dallo Slavia Praga. I giallorossi devono vincere contro lo Sheriff e sperare che lo Slavia Praga non vinca contro il Servette. In caso di vittoria della Roma e di pareggio dello Slavia, le due formazioni chiuderebbero a pari punti: a decidere la prima classificata sarà allora la differenza reti, considerando che gli scontri diretti sono alla pari. Ecco la classifica del Gruppo G di Europa League:

Slavia Praga – 12 punti (differenza reti +9) Roma – 10 punti (differenza reti +5) Servette – 4 punti (-5) Sheriff – 1 punto (-9)