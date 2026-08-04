Newport County-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole

Oggi alle 20:00 allo Stadio Rodney Parade di Newport, la quinta amichevole della Roma contro il Newport County. Diretta esclusiva in TV e streaming su DAZN.

La Roma torna in campo oggi alle 20:00 a Newport, per affrontare il Newport County nella quinta amichevole della preparazione estiva. Prosegue così la tournée della squadra capitolina in terra gallese, dove gli uomini guidati da mister Gasperini stanno svolgendo un importante ciclo di test ad alta intensità prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione agonistica.

Dopo le prove convincenti offerte nelle scorse uscite e il recente test con il Cardiff City, perso malamente 4-1, la formazione romanista punta a perfezionare i meccanismi tattici ed elevare la condizione atletica del gruppo. La sfida odierna rappresenta un ulteriore banco di prova per saggiare l'inserimento dei nuovi acquisti, tra cui l'attaccante Santiago Castro, giunto di recente dal Bologna e che Gasperini ha richiesto in modo esplicito. Per l'allenatore è l'occasione giusta per ruotare gli uomini a disposizione e testare nuove soluzioni di gioco anche in vista dell'ultimo importante appuntamento internazionale del prossimo 15 agosto al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund, prima del debutto nel campionato di Serie A, fissato per il 24 agosto allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina.

Newport County-Roma, dove vederla in tv e in streaming: l'orario della partita

La partita amichevole tra Newport County e Roma, in programma oggi alle ore 20:00 presso lo Stadio Rodney Parade di Newport, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, totale esclusiva su DAZN per tutti gli abbonati alla piattaforma.

I tifosi romanisti potranno seguire la gara collegandosi all'applicazione di DAZN tramite Smart TV oppure sintonizzandosi sul DAZN. Chi non disponesse di una moderna Smart TV potrà fruire della diretta installando l'applicazione su console da gioco (come PlayStation oppure Xbox) o attraverso altri dispositivi di streaming come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV e Timvision Box. La diretta streaming sarà disponibile anche su PC, tablet e smartphone tramite sito web e app ufficiali.

La probabile formazione della Roma nell'amichevole contro il Newport County

In vista della sfida di questo pomeriggio contro il Newport County, mister Gasperini dovrebbe proseguire sulla strada del 3-4-2-1. Tra i pali confermato Svilar. La linea difensiva a tre vedrà agire Mancini, Ndicka ed Hermoso. A centrocampo la coppia centrale dovrebbe essere formata da El Aynaoui e Cristante, con Rensch e Wesley impiegati come quinti di fascia. Sulla trequarti spazio alla fantasia e alla qualità di Soulé e Dybala, che dovranno essere pronti ad innescare l'unica punta Malen, favorito sul neo-acquisto Castro, pronto ad subentrare a gara in corso.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Castro/Malen.