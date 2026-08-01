La Roma stecca a Cardiff, Gasperini incalza sul mercato: “Ho chiesto quattro obiettivi, non è difficile”

Il pesante 4-1 in Galles ha ridato in mano a Gasperini una Roma ancora a lavori incorso avanzati. Alcune note positive dai singoli ma nel complesso il tecnico aspetta uno scatto sul fronte acquisti: “Rosa incompleta, ora deve arrivare quel qualcosa in più”

La Roma di Gian Piero Gasperini continua a cercare la prima vittoria del precampionato ma dopo il 3-3 con il Cannes, i giallorossi sono stati brutalmente sconfitti 4-1 dal Cardiff, in Galles. Un risultato netto che ha evidenziato poche luci e molte ombre, soprattutto in fase difensiva, e che ha spinto il tecnico a intervenire con chiarezza sulla situazione della rosa e sulle necessità di mercato: "Stiamo lavorando bene, Castro è uno che ti migliora", le note positive. Poi la stoccata alla società: "Dal mercato ho chiesto quattro obiettivi, non mi sembra così difficile".

La deludente amichevole col Cardiff: 4 gol, primo tempo difficile e reazione parziale

Il Cardiff ha preso in mano la partita fin dai primi minuti riuscendo già al 3′ con Ashford a sbloccare il risultato. Poi al 30′ Salech ha firmato il raddoppio. La Roma ha avuto la sua occasione di riaprire i giochi quando al 35′ è arrivato un calcio di rigore, ma Dybala è stato neutralizzato da Trott. Quattro minuti più tardi Ashford ha completato la sua doppietta e portato i gallesi sul 3-0 all'intervallo.

Nella ripresa i giallorossi hanno alzato il ritmo e così al 58′ ci ha pensato la coppia Soulé-Dybala, con la Joya che ha accorciato le distanze. La possibile rimonta è stata però solo una chimera: cinque minuti dopo è arrivato il poker di Tanner, tra le proteste dei giallorossi che hanno reclamato un precedente contatto su Castro, con alcuni minuti di tensione in campo. A complicare ulteriormente la partita c’è stato anche da registrare l'infortunio di Bah: il giovane centrocampista è uscito al 26’ in barella e in lacrime, per una distorsione al ginocchio.

Gasperini e il messaggio al mercato: "Appena iniziato, ma mi aspetto di più"

Al termine della gara Gasperini è apparso evidentemente infastidito, parlando con tono diretto: "Il mercato è stato condizionato dal mondiale ed è partito praticamente adesso. Da qui in avanti, però, mi aspetto qualcosa in più: sono andati via parecchi giocatori, è una squadra assolutamente da completare e speriamo di farlo il prima possibile. Però fino ad ora i ragazzi stanno lavorando bene". Gasperini ha poi elencato le richieste avanzate alla società: "Rispetto alla rosa dell’anno scorso ho chiesto un difensore, un esterno e due attaccanti. Poi se va via un giocatore è chiaro che lo devi rimpiazzare. Il mio obiettivo era questo e non mi sembrava così difficile". Un richiamo chiaro alla necessità di rinforzi rapidi, soprattutto in vista di un calendario che includerà soprattutto la Champions League, impegno da onorare al massimo delle proprie possibilità.

Il sorriso di Gasperini arriva per Castro: "Uno di quei giocatori che ti migliorano"

Particolare attenzione è stata dedicata al neo acquisto proveniente dal Bologna e richiesto da Gasperini: Santiago Castro, schierato titolare al centro dell’attacco. "Ottimo acquisto, è stata una grande operazione, una di quelle che ti migliorano. Castro è un centravanti, Malen è un centravanti, poi ci sono anche delle situazioni dove possono giocare insieme. Noi abbiamo la prospettiva di giocare tantissime partite. Quando giochi la Champions devi avere una rosa completa, competitiva, senza perdere la qualità del cambio. Castro è un ragazzo del 2004 che è voluto venire a tutti i costi a Roma".

A che punto è la Roma di Gasperini: lavori in corso in leggero ritardo

Il precampionato resta una fase di lavoro e di valutazione che per Gasperini evidenzia anche un sostanziale ritardo sulle tempistiche che la stagione sta già imponendo per ricostruire una rosa vincente. La sconfitta di Cardiff arriva in un momento in cui la squadra è ancora incompleta e alcuni elementi chiave devono recuperare la condizione migliore. I giocatori stanno rispondendo bene sul piano dell’impegno, ma senza gli innesti richiesti che restano ancor oggi un difensore, un esterno e due attaccanti, secondo Gasperini sarà complicato affrontare con la giusta profondità una stagione che prevede gli impegni europei. Dunque, ora dalla società si attende un’accelerazione sul mercato per chiudere le voci ancora aperte.