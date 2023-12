L’infortunio di Dybala è più serio del previsto, torna nel 2024: quante partite salta L’attaccante argentino non sarà a disposizione di Mourinho per almeno quattro partite. Dybala non ci sarà nemmeno contro il Napoli e la Juventus.

A cura di Alessio Morra

Il 2023 di Paulo Dybala è finito, naturalmente a livello calcistico. L'infortunio muscolare dell'argentino è più serio del previsto e il calciatore giallorosso tornerà a giocare con la Roma direttamente nel 2024. Dybala salterà dunque oltre alla sfida con il Bologna pure quelle con il Napoli e la Juventus. Lo stop dovrebbe essere di tre settimane. Contro il Bologna mancherà anche lo squalificato Lukaku.

Un assist fantastico per Lukaku poi al 22′ di Roma-Fiorentina la Joya è stato costretto a uscire per un infortunio muscolare. Sembrava non fosse troppo grave, anche se l'assenza per il match con il Bologna era praticamente certa. E invece le gare da spettatore saranno almeno quattro, e tra queste ci sono pure quelle con il Napoli (del 23 dicembre) e con la Juventus (il 30). Salterà naturalmente pure l'ultima sfida della fase a gironi dell'Europa League con lo Sheriff.

Mourinho conta di recuperarlo per le prime partite del 2024, quella di Coppa Italia con la Cremonese (3 gennaio) e la prima del nuovo anno di campionato con l'Atalanta (7 gennaio). Autore di 4 gol e 6 assist in 11 partite di campionato, Dybala proverà a essere in campo per l'eventuale derby dei quarti di Coppa Italia con la Lazio, che si giocherebbe il 10 e l'11 gennaio.

Dybala e Lukaku, perché squalificato, non scenderanno in campo contro il Bologna nel prossimo turno di campionato. Mourinho per l'attacco avrà a disposizione Belotti e El Shaarawy. In dubbio invece Azmoun. L'esito degli esami strumentali dell'iraniano sono confortanti. Il polpaccio destro non ha riportato lesioni e verrà valutato dallo staff medico giallorosso.

La partita con il Bologna potrebbe saltarla pure Spinazzola. Il difensore della Nazionale è alle prese con un sovraccarico alla coscia destra. La Roma cercherà di recuperarlo per il match di Bologna, ma non sembra semplice.