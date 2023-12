Dybala si ferma ancora, lascia il campo per infortunio: problema muscolare durante Roma-Fiorentina Dopo appena 20′ Dybala è stato costretto a un cambio forzato: la Joya è tornato in panchina dopo aver subito un infortunio muscolare, facendo preoccupare Mourinho e tutti i tifosi.

È durata appena 20 minuti la partita di Paulo Dybala contro la Fiorentina: l'argentino è stato costretto a lasciare il campo durante il primo tempo per un problema muscolare nato dopo un tentativo di contrasto. La Joya alza di nuovo bandiera bianca e fa preoccupare i suoi tifosi, tutti in attesa di aggiornamenti sul suo infortunio.

Tutto è cominciato intorno la ventesimo del primo tempo, con la Roma in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Romelu Lukaku proprio su assist dell'argentino. Ma dopo la gioia è arrivato il dolore: nel tentativo di recuperare un pallone in scivolata l'argentino è entrato in maniera scomposta e la sua gamba è rimasta piantata nel terreno di gioco, bloccata da una zolla del prato dell'Olimpico.

Un movimento azzardato che gli è costato carissimo. Dopo la scivolata infatti l'ex Juve ha dovuto lasciare il campo, accompagnato dallo staff medico giallorosso che lo ha riportato in panchina. Una tegola brutta per Mourinho, l'ennesimo stop per Dybala che sperava di riuscire a trovare la continuità di cui aveva bisogno

L'argentino è uscito dal campo toccandosi il flessore della coscia sinistra, a sottolineare un problema di natura muscolare. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'entità del suo infortunio e l'eventuale periodo di convalescenza: lo Special One incrocia le dita e spera di non dover rinunciare a lui a lungo, soprattutto in questo periodo in cui il calendario è ricco di impegni e di insidie.

Al suo posto l'allenatore ha mandato in campo Azmoun, una soluzione di emergenza che potrebbe essere adottata anche nelle prossime partite in attesa di riavere Dybala a pieno regime. In questo campionato l'argentino ha saltato tre partite, una per un problema all'adduttore e due per un fastidio al legamento collaterale.