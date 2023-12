Roma prima o seconda nel girone di Europa League se… cosa serve per andare agli ottavi e non ai sedicesimi La Roma ha ancora una possibilità per chiudere in vetta al Gruppo G di Europa League e accedere direttamente agli ottavi di finale. In caso di secondo posto sarà condannata ai playoff dei sedicesimi di finale. La combinazione di risultati favorevole e cosa succede in caso di arrivo a pari punti.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Roma ha già la qualificazione in tasca alla fase a eliminazione diretta di Europa League. Non sa ancora, però, se entrerà direttamente nella griglia degli ottavi di finale oppure vi accederà solo dopo aver disputato i playoff dei sedicesimi di finale con una delle squadre retrocesse dalla Champions.

Alla viglia della sesta e ultima giornata i giallorossi sono secondi nel Gruppo G, a -2 dallo Slavia Praga, e affrontano un avversario (lo Sheriff) che è ultimo in classifica e ormai fuori dalle coppe. Sulla carta non basta ai giallorossi la vittoria per accomodarsi in vetta, è necessario si verifichi una specifica combinazione di risultati, considerato il vantaggio della migliore differenza reti (+9 rispetto a +5) che vede i cechi favoriti nel duello a distanza coi capitolini

Classifica del Gruppo G di Europa League

1. Slavia Praga – 12 punti (differenza reti +9)

2. Roma – 10 punti (differenza reti +5)

3. Servette – 4 punti (-5)

4. Sheriff – 1 punto (-9).

Cosa serve alla Roma per qualificarsi agli ottavi come prima del girone

La Roma arriva alla sesta giornata del girone che non è padrona del proprio destino, tant'è che anche battere lo Sheriff non è sufficiente per ribaltare la classifica e accedere direttamente agli ottavi di finale. C'è bisogno di un incastro di risultati tale da rilanciare le ambizioni dei giallorossi.

Il punto di partenza è uno, fondamentale: segnare tante reti nella sfida di questa sera e far sì che la casella della differenza migliori, soprattutto in caso di pareggio dello Slavia e dell'arrivo a pari punti al comando. Poi deve confidare nella buona volontà del Servette che, pur non avendo alcuna chance di qualificazione (è staccato di 6 punti dalla Roma e retrocederà in Conference), proverà a strappare un successo d'orgoglio. È la soluzione più opinabile per non incorrere nei calcoli e nel ricorso ai parametri per stilare la graduatoria esatta. Se i giallorossi non vanno oltre il pareggio, a prescindere dal risultato dello Slavia, sono condannati ai sedicesimi. Di seguito le opzioni su la Roma vince il girone se:

Batte lo Sheriff e lo Slavia Praga perde contro il Servette

Batte lo Sheriff con 5 o più gol di scarto e lo Slavia Praga pareggia con il Servette

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti della Roma con lo Slavia

Nel caso di arrivo a pari punti, alla luce del doppio 2-0 tra andata e ritorno (vittoria all'Olimpico, sconfitta a Praga), sarà il punto numero 4 a dirimere chi avrà in pugno primato del girone e qualificazione diretta agli ottavi. Una situazione possibile se la Roma batte lo Sheriff e lo Slavia non va oltre il pareggio col Servette. Di seguito i criteri indicati dalla Uefa:

1. Maggior numero di punti ottenuti tra andata e ritorno

2. Differenza reti migliore tra andata e ritorno

3. Maggiore numero di gol segnati tra andata e ritorno

4. Migliore differenza reti in tutte le partite del girone

5. Maggiore numero di gol segnati in tutte le partite del girone

6. Maggiore numero di gol segnati in trasferta in tutte le partite del girone

7. Maggiore numero di vittorie in tutte le partite del girone

8. Maggiore numero di vittorie in trasferta in tutte le partite del girone

9. Migliore quoziente Fairplay: si determina in base al punteggio disciplinare inferiore, tenendo conto dei cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e ufficiali di squadra in tutte le partite del girone (cartellino rosso 3 punti, cartellino giallo 1 punto, espulsione per 2 cartellini gialli in una partita 3 punti)

10. Coefficiente Uefa del club più alto.