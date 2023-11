La Roma si qualifica agli ottavi di Europa League a una condizione: cosa succede a pari punti con lo Slavia La Roma si gioca la qualificazione diretta agli ottavi nella sesta e ultima giornata del girone di Europa League. Cosa succede in caso di arrivo a pari punti con lo Slavia Praga.

Il pareggio sul campo del Servette (1-1) ha consegnato alla Roma la certezza matematica di chiudere nelle prime due posizioni del Gruppo G di Europa League e di passare il turno. Ma il rammarico è grande sia per aver mancato la vittoria, che avrebbe permesso di mettere le mani sul primo posto, sia per il successo nel finale dello Slavia Praga (3-2) che aumenta il rischio di finire ai playoff dei sedicesimi alla luce dei distacchi in classifica.

Perché adesso arrivi anche la sicurezza aritmetica del primato che vale l'accesso diretto agli ottavi (senza passare attraverso i playoff dei sedicesimi) bisogna attendere l'ultima giornata quando la classifica sarà definita. Al momento i 10 punti accumulati dai giallorossi non sono sufficienti per chiudere i conti: lo Slavia Praga ne ha 12 ed è avvantaggiata anche da una differenza reti totale migliore (+9 rispetto a +5).

Il 14 dicembre prossimo la squadra di José Mourinho ospiterà all'Olimpico lo Sheriff ultimo nel girone mentre lo Slavia riceverà proprio gli svizzeri che hanno perso ogni opportunità di passaggio del turno.

Classifica del gruppo G dopo 5 giornate

1. Slavia Praga – 12 punti (diff. reti +9)

2. Roma – 10 punti (diff. reti +5)

3. Servette – 4 punti (diff. reti -5)

4. Sheriff – 1 punto (diff. reti -9).

Con quale combinazione di risultati la Roma si qualifica agli ottavi?

Vincere e fare almeno un punto in più dello Slavia Praga: ecco cosa serve alla Roma per essere certa di qualificarsi come prima nel Gruppo G, sempre che lo Slavia perda mentre in caso di vittoria anche dei cechi sarebbero questi ultimi a passare direttamente agli ottavi. Con il successo dei giallorossi e il pareggio del club di Praga lo scenario sarebbe di un arrivo alla sesta giornata con 2 formazioni a 13 punti e lo faccia incassando un numero di reti tale da avere una differenza reti peggiore di quella giallorossa. Ecco quali sono risultati che qualificano la Roma come prima nel girone:

Vince contro lo Sheriff, lo Slavia perde col Servette

Vince contro lo Sheriff, lo Slavia pareggia col Servette: a pari punti la Roma passa solo se chiude con una differenza reti generale migliore.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti nel girone

Sono dieci i criteri a cui si ricorre per determinare le posizioni esatte in classifica di due squadre che, dopo sei giornate, hanno conquistato lo stesso numero di punti. Si va dal numero maggiore di punti ottenuti negli scontri diretti fino all'ultimo (Coefficiente Uefa) qualora la parità persistesse, eccoli elencati:

1. Maggior numero di punti negli scontri diretti

2. Migliore differenza reti negli scontri diretti

3. Maggiore numero di reti negli scontri diretti

4. Differenza reti totale

5. Maggiore numero di gol complessivo

6. Maggiore numero di gol segnati in trasferta

7. Maggiore numero di vittorie nel girone

8. Maggiore numero di vittorie in trasferta nel girone

9. Quoziente della condotta sportiva in base ai cartellini ricevuti

10. Coefficiente Uefa del club più alto

Nel caso specifico (il confronto con la formazione di Praga) la Roma ha una necessità assoluta: fare un punto in più. Considerata la parità assoluta nei primi tre criteri (una vittoria a testa con identico risultato, 2-0) al quarto punto (la differenza reti totale) sarebbe lo Slavia a prevalere e a piazzarsi davanti condannando i giallorossi ai playoff con le retrocesse dalla Champions.