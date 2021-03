Roma – Napoli è il posticipo domenicale della 28ª giornata del campionato di Serie A. La partita si gioca oggi, domenica 21 marzo alle ore 20.45 allo stadio ‘Olimpico' di Roma. In palio ci sono punti pesanti per agganciare la zona Champions League. La sfida è stata preceduta anche dalle polemiche per la decisione della Lega di Serie A di spostare la data del recupero di Juventus-Napoli: a protestare in maniera eclatante è stata la società giallorossa che ha denunciato una disparità di trattamento in favore di due club rivali nella corsa al quarto posto. Il motivo? Non tenere conto anche delle esigenze dei capitolini a causa del calendario ingolfato per le gare ravvicinate di Europa League e campionato. All'andata l'incontro finì con il risultato di 4-0 in favore dei partenopei, una vittoria speciale per gli azzurri che dedicarono il successo a Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre all'età di 60 anni.

Ecco tutte le informazioni utili su Roma-Napoli: canale TV e diretta streaming, dove e a che ora vederla, le formazioni del match.

Roma-Napoli, dove vederla in TV

Roma – Napoli andrà in onda in diretta TV e in chiaro (ma solo per abbonati) su Sky. La partita verrà trasmessa sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite).

Dove vedere in streaming Roma-Napoli

Sarà possibile vedere Roma – Napoli anche in diretta streaming. La partita verrà trasmessa anche attraverso la app di Sky Go ma per accedere alla piattaforma, oltre a una buona connessione a internet per la ricezione del segnale, sono necessarie registrazione e abbonamento. Per collegarsi si potranno sfruttare i consueti dispositivi fissi (pc o smart tv) e mobili (smartphone, notebook, tablet). C'è ancora un'altra opportunità per la visione in streaming della partita: è il sito Now Tv, previo pagamento anche del singolo evento.

Serie A, le formazioni di Roma – Napoli

Roma e Napoli arrivano alla sfida in condizioni differenti: da un lato la squadra di Fonseca, reduce dalla sconfitta per 2-0 a Parma e costretta a fare a meno di ben cinque calciatori infortunati (Juan Jesus, Mkhitaryan, Smalling, Veretout, Zaniolo); dall'altra la formazione di Gattuso, rilanciatasi grazie alla vittoria per 0-1 a San Siro con il Milan, poco alla volta ha recuperato pedine preziose in attacco (Osimhen, Mertens, Lozano, Manolas), ma deve rinunciare ancora a Petagna, Rrhamani e Ghoulam (infortunati). Di Lorenzo (Napoli) e Bruno Peres (Roma) salteranno l'incontro per squalifica.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso.