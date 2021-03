La partita tra Juventus e Napoli della stagione 2020-2021 da mesi è diventata oggetto di discussioni. Dopo la sentenza che ha cancellato il 3-0 a tavolino per i bianconeri (e il punto di penalità per i partenopei) la Lega di Serie A ha cercato una nuova data. Entrambe le squadre sono state impegnate in Coppa Italia contemporaneamente fino alle semifinali, poi quando il Napoli è stato eliminato dall'Europa League si è liberata una data ed era stato scelto di far giocare il match tra le squadre di Pirlo e Gattuso mercoledì 17 marzo. Ma dopo la successiva eliminazione della Juventus in Champions League le due società di comune accordo hanno chiesto alla Lega di spostare ulteriormente quell'incontro. La Lega di Serie A ha acconsentito e ha rinviato ulteriormente l'incontro al 7 aprile.

La protesta ufficiale della Roma

La Roma ha protestato per quel rinvio. Fondamentalmente perché il Napoli ora ha un riposo maggiore rispetto ai giallorossi non avendo l'incontro infrasettimanale, mentre i giallorossi dovranno giocare in Europa League con lo Shakhtar. E dopo un lungo botta e risposta telefonico con la Lega, la Roma con un comunicato ha chiesto di fare chiarezza sullo spostamento di Juventus-Napoli:

Dal comma 4 dello Statuto Art. 29 si evince che le richieste devono essere formulate per iscritto almeno quindici giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara del campionato. Vi chiediamo, pertanto, di conoscere quando sono state inoltrate tali richieste dalle due Società in questione, onde accertare la regolarità degli adempimenti. Vi chiediamo di renderci edotti delle idonee motivazioni di interesse sportivo che, come noto, devono essere alla base della Vostra disposizione di rinvio in deroga. Allo stato, infatti, essa è del tutto priva di adeguata giustificazione salvo quella implicita di favorire il calendario della SSC Napoli che avrebbe dovuto incontrato la scrivente società la successiva domenica 21 marzo.

La risposta della Lega Serie A

Alle delucidazioni chieste dalla Roma ha risposto con una lettera la Lega che a proposito del rinvio Juventus-Napoli ha scritto: "Tutto è stato fatto secondo le regole". La Lega ha confermato la legittimità della scelta e ha spiegato che i 15 giorni menzionati nell'articolo 29 dello Statuto si riferiscono agli impegni dei club legati alle coppe europee. Quindi ciò non vale per il recupero tra la Juventus e il Napoli."Lo spostamento di Juventus-Napoli è consentito dalle regole vigenti: i quindici giorni menzionati nell'articolo 29 dello Statuto si riferiscono a impegni dei club legati alle coppe europee e, quindi, non è il caso di Juventus e Napoli".