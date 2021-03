Il Parma mette al tappeto una brutta Roma nella sfida valida per la 27a giornata di Serie A. Di Mihaila e Hernani su rigore, le reti della formazione di casa che conquista così 3 punti pesanti in chiave salvezza, portandosi a meno tre dal Cagliari impegnato contro la Juventus in serata. Giornata no per i capitolini, troppo imprecisi e poco lucidi. La formazione di Fonseca resta a meno due dal quarto posto occupato da Atalanta e bianconeri.

La Roma gioca, ma il Parma segna. Questa la sintesi del primo tempo della sfida del Tardini, con gli ospiti che nonostante il possesso palla, non riescono praticamente mai a creare grattacapi veri e propri a Sepe, fatta eccezione per un paio di guizzi di Pellegini (nella prima occasione proteste per un presunto contatto con Hernani). Dzeko alla prima da titolare in campionato dopo 2 mesi non punge, nonostante le sportellate con i difensori avversari. Al contrario i gialloblu sono cinici e sfruttano una ripartenza perfetta con protagonisti i due ragazzini romeni Man e Mihaila, con il primo che confeziona l'assist perfetto per il secondo abile a battere Lopez.

La ripresa inizia su ritmi altissimi con un'occasione importante a testa. Prima Pau Lopez dice di no ad uno scatenato Man, dopo una super discesa di Pezzella, e poi El Shaarawy per pochissimo non trova la porta per questione di centimetri. Tanti gli errori odierni dei capitolini, che poco prima del 60′ incassano l'ennesima ripartenza, con Ibanez che stende Pellé (che poco dopo lascerà il posto al talentino Zirkzee) abile a difendere il pallone. Hernani dal dischetto fa 2-0, per il suo sesto gol stagionale. Fonseca prova a correre ai ripari inserendo Perez, Cristante e l'esordiente Reynolds colpo del mercato invernale. Il match però non regala più grande emozioni, con i ducali che portano a casa una vittoria vitale