Lukaku e Anguissa fanno esultare Conte, il Napoli batte in rimonta il Parma: decisiva l'espulsione di Suzuki Lukaku e Anguissa fanno esultare il Napoli: la squadra di Antonio Conte batte 2-1 in rimonta un buon Parma e trova la seconda vittoria consecutiva. Decisiva l'espulsione del portiere Suzuki.

A cura di Vito Lamorte

Lukaku e Anguissa fanno esultare il Napoli nei minuti di recupero: la squadra di Antonio Conte batte 2-1 in rimonta un buon Parma e trova la seconda vittoria consecutiva. Decisiva l'espulsione del portiere Suzuki. Allo stadio Maradona i ducali giocano mostrando grande applicazione, concentrazione e idee ma quando restano in inferiorità numerica devono cedere il passo alla forza dei partenopei.

Ritmi fin da subito abbastanza alti da parte di entrambe le squadre, con i ragazzi di Fabio Pecchia che non si fanno intimorire dall'ambiente e si rendono subito pericolosi con conduce un clamoroso doppio legno in 30 secondi colpito da Kowalski e Bonny.

Dopo le occasioni in avvio per Kvaratskhelia e Mihaila, è Bonny a portare avanti i ducali dopo essersi procurato un calcio di rigore per un contatto con Meret: perfetta la realizzazione del penalty da parte dell'attaccante gialloblù. Il Napoli prova a reagire Mazzocchi e Kvaratskhelia, ma gli emiliani convincono e sfiorano ancora il gol con Bernabé.

Nella ripresa la squadra di Antonio Conte non riesce a incidere come vorrebbe e a far cambiare verso al match è l'espulsione di Suzuki, che esce in campo aperto su Neres e lo anticipa prima di travolgerlo. L'arbitro Tremolada estrae il secondo giallo per il portiere del Parma, che resta in dieci uomini perché Pecchia aveva effettuato già tutte le sostituzioni.

In porta per i ducali va Delprato, che di professione fa il laterale. Il Napoli prova a calciare da tutte le posizioni ma riesce a trovare il pareggio solo con il neo entrato: l'attaccante belga riceve da Spinazzola e trova il diagonale vincente col sinistro. Gol al debutto per Big Rom. Pochi istanti dopo è Anguissa a firmare il 2-1 finale, che di testa gira alle spalle di Delprato un cross di Neres dalla destra.

Nelle ultime 5 stagioni di Serie A (dal 2020/21), tra i giocatori con 25+ gol all'attivo in casa, Romelu Lukaku è quello che conta più reti in meno partite interne: 29 in 48 (a seguire Victor Osimhen, con 30 centri, ma in 54 match).

Nei secondi finali Meret salva su Almqvist e fa partire la festa del Napoli al Maradona. Amarezza e orgoglio per il Parma.

Il tabellino di Napoli-Parma

RETI: 19′ Bonny, 92′ Lukaku, 97′ Anguissa.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi (33′ s.t. Simeone), Anguissa, Lobotka, Olivera (1′ s.t. Spinazzola); Politano (24′ s.t. Neres), Kvaratskhelia; Raspadori (18′ s.t. Lukaku). All. Conte

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh (28′ s.t. Osorio), Circati, Valeri (8′ p.t. Delprato); Sohm, Bernabé; Man, Kowalski (12′ s.t. Almqvist), Mihaila (28′ s.t. Charpentier); Bonny (12′ s.t. Cancellieri). All. Pecchia

ARBITRO: Paride Tremolada.