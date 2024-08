video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Lazio-Milan e Napoli-Parma in diretta e streaming: gli orari La terza giornata di Serie A prosegue oggi, sabato 31 agosto, con altre quattro sfide in programma da calendario suddivise in due slot orari differenti. Alle 18:30 scenderanno in campo Bologna-Empoli e Lecce-Cagliari. Alle 20:45 invece sarà la volta di Lazio-Milan e Napoli-Parma. Qui tutte le informazioni su dove vederle in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

La terza giornata di Serie A prosegue oggi, sabato 31 agosto, con altre quattro sfide in programma da calendario suddivise in due slot orari differenti. Alle 18:30 scenderanno in campo Bologna-Empoli e Lecce-Cagliari. Alle 20:45 invece sarà la volta di Lazio-Milan e Napoli-Parma. La squadra di Italiano è a caccia di punti dopo il deludente avvio segnato da un pareggio e la pesante sconfitta di Napoli. A differenza dell'Empoli che invece è reduce dall'impresa di aver espugnato all'Olimpico la Roma di De Rossi battendola 1-2. Lecce-Cagliari è invece la sfida tra due squadre che hanno come obiettivo primario la salvezza.

Il Lecce è stato sconfitto dall'Inter nell'ultimo turno ed è fermo a zero punti mentre il Cagliari è reduce da due pareggi di fila, l'ultimo contro il Como. Lazio-Milan sembra invece essere già una sfida fondamentale per Fonseca e i rossoneri dopo il passo falso di Parma. Così come per il Diavolo però anche i biancocelesti vorranno riscattare il ko di Udine. Il Napoli di Conte invece spera di ripetere la roboante prestazione contro il Bologna vista nell'ultimo turno ospitando il sorprendente Parma capace di mettere al tappeto il Milan al Tardini. Qui tutte le informazioni su dove vedere i due anticipi della terza giornata del campionato di Serie A in diretta tv e streaming.

Serie A, le partite di oggi: gli orari tv

Oggi sabato 31 agosto il calendario di Serie A vedrà scendere in campo quattro partite suddivise in due slot orari differenti: 18:30 e 20:45. Ecco nello specifico la programmazione completa e le dirette TV.

18:30 – Bologna – Empoli (DAZN)

18:30 – Lecce – Cagliari (DAZN/Sky)

20:45 – Lazio – Milan (DAZN)

20:45 – Napoli – Parma (DAZN)

Dove vedere Lazio-Milan in tv e streaming

Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su DAZN. Per poter assistere al match tutti gli abbonati non dovranno far altro che collegarsi all'app presente su smart tv e godersi lo spettacolo del match. In alternativa, sempre tramite app, potranno vedere la partita in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Napoli-Parma su DAZN, dove vederla in TV

Al Maradona si sfidano Napoli e Parma. La partita tra gli azzurri e gli emiliani sarà trasmessa in diretta tv sull'app di DAZN presente su smart tv. In alternativa il match sarà anche disponibile per tutti gli abbonati in diretta streaming sempre sull'app DAZN scaricabile su dispositivi mobili. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Dario Marcolin.

Bologna-Empoli e Lecce-Cagliari in diretta TV e streaming

Le sfide delle 18:30, Bologna-Empoli e Lecce-Cagliari, saranno ugualmente disponibili sull'app di DAZN sia in diretta tv che in streaming su dispositivi mobili. La partita del Via del Mare sarà inoltre trasmessa in diretta tv anche su Sky al canale Sky Sport Calcio.