La scomparsa di Gigi Proietti ha toccato anche il mondo del calcio italiano, specialmente tutti i tifosi della Roma: squadra che il popolare attore portava nel cuore da sempre. A distanza di pochi giorni dalla sua morte, il club giallorosso ha così deciso di omaggiare la sua figura con un'iniziativa speciale in occasione della partita che verrà giocata domani pomeriggio alle ore 15.00 allo stadio ‘Ferraris' di Genova.

I ragazzi di mister Paulo Fonseca, scenderanno infatti in campo per la sfida contro il Grifone con una maglia particolare, sulla quale verrà applicata una patch dedicata al compianto Proietti: un piccolo lembo di stoffa, posizionato all'altezza del petto, con impresso il volto del comico italiano e la scritta ‘Grazie Mandrà'. Una decisione suggestiva che, nel corso dei prossimi giorni, servirà anche per raccogliere fondi da destinare in beneficenza.

L'omaggio del club giallorosso

A comunicare a tutti i tifosi il motivo di tale iniziativa, è stata proprio la società capitolina con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito internet: "Contro il Genoa la Roma scenderà in campo rendendo omaggio a Gigi Proietti attraverso una patch posta al centro del petto. ‘Grazie Mandrà' recita la dedica ispirata a uno dei personaggi più celebri interpretati dall’artista romano nel film ‘Febbre da cavallo'. Le maglie che i calciatori giallorossi indosseranno domenica a Genova saranno successivamente messe all’asta. Il ricavato verrà devoluto in favore di un’iniziativa che sarà definita nelle prossime settimane di concerto con la famiglia Proietti".

Nelle scorse ore è intanto arrivato anche l'omaggio di Francesco Totti. L'ex capitano, che era legato a Proietti da un'amicizia vera, lo ha infatti ricordato in un'intervista concessa a ‘Il Foglio': "Mi ha seguito per tutta la carriera da calciatore, era un grande tifoso romanista e ha rappresentato Roma nel mondo come solo noi veri romani sappiamo fare. Sono certo che anche dal cielo ci farà stare allegri. Roma gli sarà sempre grata".