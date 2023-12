Roma-Fiorentina dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Roma-Fiorentina è il posticipo della 15ª giornata di Serie A: si gioca allo stadio Olimpico domenica 10 dicembre 2023 alle ore 20.45, diretta TV e streaming su DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Mourinho e Italiano.

Roma-Fiorentina è il posticipo della 15ª giornata di Serie A ed è uno scontro diretto per la zona Champions League. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma oggi, domenica 10 dicembre 2023, alle ore 20.45 con diretta TV e streaming su DAZN.

Dopo la vittoria in rimonta contro il Sassuolo, la Roma di José Mourinho ospiterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano in un match che può valere punti pesantissimi per la corsa Champions: i giallorossi hanno agganciato il Napoli al quarto posto e non vogliono più uscire dalle prime posizioni mentre la Viola è appena un punto sotto e sogna il sorpasso dopo la vittoria per 3-0 sulla Salernitana. La squadra toscana è scesa in campo mercoledì in Coppa Italia e ha battuto, non senza difficoltà, il Parma, staccando il pass per i quarti: ora i gigliati sfideranno la vincente di Inter-Bologna.

Partita: Roma-Fiorentina

Quando si gioca: domenica 10 dicembre 2023

Orario: 20.45

Dove si gioca: stadio Olimpico, Roma

Canale TV: DAZN, zona DAZN su Sky

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 15ª giornata

Quando si gioca Roma-Fiorentina e dove vederla in TV su Sky o Dazn

Roma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in esclusiva su DAZN (solo per abbonati). Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio a pagamento potranno vederla sul canale 214, Zona DAZN. La telecronaca del match sarà affidata a Pierluigi Pardo e Dario Marcolin per il commento tecnico.

Roma-Fiorentina, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Roma-Fiorentina sarà visibile in chiaro e in esclusiva solo su Dazn (e sempre per abbonati), attraverso la app oppure collegandosi al sito della piattaforma con i consueti dispositivi. Non è prevista alcuna trasmissione né su Sky Go né su NOW.

Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina

Mourinho si affida ancora alla coppia d'attacco Lukaku-Dybala. A centrocampo Pellegrini ritrova una maglia da titolare al fianco di Cristante e Paredes. Difesa a tre con Mancini, Llorente e Ndicka davanti a Rui Patricio.

Italiano punta ancora su Beltran come unico terminale offensivo, con Gonzalez, Bonaventura e Sottil a supporto sulla trequarti. In mediana Arthur e Duncan. In porta rientra Terracciano.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Italiano.